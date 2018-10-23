Лондон не нашел доказательств «российского вмешательства»

Британское правительство не нашло доказательств того, что Россия вмешивалась во внутренние дела Великобритании в целях «помешать демократическим процессам» в стране, говорится в докладе под названием «Фейковые новости». Документ подготовил комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ.

Ранее премьер Британии Тереза Мэй обвинила Россию в распространении «фейковых новостей» для «использования информации в качестве оружия и, чтобы посеять разлад на Западе».

При этом в комитете признают, что проблема все-таки есть и состоит она в «нежелании компаний, работающих в сфере информационных технологий, признать возможность вмешательства иностранных государств во внутренние дела Лондона».

«Мы рассчитываем на то, что эта проблема будет решаться, а план действий будет изложен в "белой книге"», — сообщается в документе.

Ранее, в ноябре 2017 года Тереза Мэй обвинила Россию в «кампании кибершпионажа и вмешательства в дела государства» посредствам вмешательства в выборы и хакерские атаки не только на Британию, но и на министерство обороны Дании и Бундестаг.