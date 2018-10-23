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Москва, 23.10.2018

Лондон не нашел доказательств «российского вмешательства»

«Expert Online» 2018

Британское правительство не нашло доказательств того, что Россия вмешивалась во внутренние дела  Великобритании в целях «помешать демократическим процессам» в стране, говорится в докладе под названием «Фейковые новости». Документ подготовил комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ.

Ранее премьер Британии Тереза Мэй обвинила Россию в распространении «фейковых новостей» для  «использования информации в качестве оружия и, чтобы посеять разлад на Западе».

При этом в комитете признают, что проблема все-таки есть  и состоит она в «нежелании компаний, работающих в сфере информационных технологий, признать возможность вмешательства иностранных государств во внутренние дела Лондона».

«Мы рассчитываем на то, что эта проблема будет решаться, а план действий будет изложен в "белой книге"», — сообщается в документе.

Ранее, в ноябре 2017 года Тереза Мэй обвинила Россию  в «кампании кибершпионажа и вмешательства в дела государства» посредствам вмешательства в выборы и хакерские атаки не только на Британию, но и на министерство обороны Дании и Бундестаг.

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