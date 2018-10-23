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Москва, 23.10.2018

Никита Кричевский: если Набиуллина решит проблему вкладчиков, ее нужно наградить более высокой наградой

«Expert Online» 2018

Известный российский экономист и публицист Никита Кричевский, комментируя награждение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Орденом Почета, отметил, что на фоне успехов ЦБ по борьбе с «обналичкой» имеется «ложка дегтя» в виде ситуации с банком «Югра». «Когда начали разбираться, а я специально смотрел документы — там были нарушены и закон, и процедуры, вот когда отзывали лицензию у Югры», — заявил эксперт в эфире своей программы «Неделя в цифрах» на радиостанции «ВестиФМ».

Профессор Кричевский считает, что утверждение плана по предупреждению банкротства Югры «было проведено без процедур, установленных законом о банкротстве и соответствующим положением Агентства по страхованию вкладов».

Он убежден, что протест вкладчиков-«превышенцев», вылившийся в создание в 2017 году «Союза вкладчиков России», это последствия ситуации с «Югрой»: «Потому что ЦБ с одной стороны борется, а с другой - посмотрите на статистику: три процента средств так называемых превышенцев, за все время деятельности АСВ было возвращено… То есть, грубо говоря, с каждых ста рублей превышенцы получили три рубля. Это позорный показатель!», — заявил Кричевский.

«И если госпожа Набиулинна решит и эту проблему, тогда, я считаю, ее надо будет поощрять существенно более высокой наградой», — заметил он.

В эфире своей программы Никита Кричевский также высказался в пользу предложения вкладчиков о законодательном изменении реестровой очередности в банкротных банковских процедурах. Речь идет о том, чтобы в первую очередь средства получали вкладчики-физлица, индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса, а не АСВ, как сегодня.

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