«Норникель» займется инжиниринговыми проектами

Возглавляемая Владимиром Потаниным компания «Норникель» стала соучредителем «Инновационного инжинирингового центра».

Как сообщают «Новые известия», пост гендиректора некоммерческой организации «Инновационный инжиниринговый центр» занимает Николай Колпаков. Он уже говорил о том, что центр возьмет на себя роль интегратора кооперационных связей в российском техинжиниринге.

Заместитель директора департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Алексей Пинчук пояснил, что центр позволит наладить взаимодействие с отечественными компаниями, чтобы лучше решать поставленные задачи.

Ключевая задача АНО – формирование системного подхода. Это значит, что центр выявит технологические проблемы, которые стоят перед российскими корпорациями, после чего сможет решить их, применяя новые отечественные технологии. Кроме того, центр способен будет сформировать кооперационные цепочки из российских предприятий и инжиниринговых центров, благодаря чему появятся новые технологические решения.

Компания Владимира Потанина сегодня очень активно развивает цифровые технологии, сотрудничая с ведущими игроками рынка. Так, на прошлой неделе было подписано соглашение со «Сколково», где «Норникель» занимается созданием партнерского центра для внедрения новых IT-технологий. Стороны уверены, что партнерство даст положительный результат и импульс для развития этого направления в стране, привлекая лучшие технологические компании.