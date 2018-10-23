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Москва, 23.10.2018

Политолог рассказал о массовом голоде на Украине

«Expert Online» 2018

Граждане Украины «вынуждены питаться исключительно хлебом и макаронами», рассказал в эфире «Пятого канала» украинский политолог Олег Соскин.

По словам эксперта в его стране начался «массовый голод» и людей не спасает даже подсобное хозяйство, поскольку украинцам нечем платить за полив овощей.

«Представляешь, мы уже хуже, чем Молдова, чем Грузия, мы уже всех хуже», — рассказал он в эфире.

Также сообщается, что за чертой бедности на Украине живет около 90% граждан, из-за этого из страны уже уехало больше 10 миллионов человек. Как сообщает СМИ, страну покидает в поисках заработков в основном молодежь. Очередная волна миграции ожидается перед Новым годом, прогнозируют украинские политологи.

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