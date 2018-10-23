Россия напугала США иранской нефтью

Вашингтон боится, что Москва поддержит Иран в сложный момент и поможет Тегерану обойти американские санкции, продавая иранскую нефть со своей территории. Об этом сообщает Financial Times ссылаясь на собственный источник в администрации президента Трампа.

«Я бы не рекомендовал России даже думать об этом. В лучших же интересах России не облегчать обход Ираном санкций США», — прокомментировал высокопоставленный собеседник издания.

Ранее, в США появилась информация о намерении России закупать нефть у Ирана для последующей перепродажи. Данные действия, по мнению экспертов рынка, помогут Тегерану справиться с ограничительными мерами.

Как сообщают СМИ, подобный механизм обхода американских санкций был уже одобрен на трехстороннем саммите в Тегеране главами России, Ирана и Турции 7 сентября.

Напомним, США возобновили санкции против Ирана в августе текущего года. 5 Ноября должен вступить запрет на экспорт нефти из этой страны.