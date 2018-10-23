Трамп выдвинул Китаю новые требования и пригрозил ядерным оружием

Китай должен присоединиться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С подобным требованием Трамп выступил, беседуя с журналистами в Белом доме.

«Китай не включен в соглашение. Он должен быть включен», – подчеркнул Трамп.

При этом он подтвердил намерение США выйти из Договора, из-за нарушений, которые якобы допускала России, «не следуя ни духу, ни положениям соглашения». При этом отвечая на вопрос одного из журналистов об обсуждении проблемы с российским президентом Владимиром Путиным, Трамп заявил, что не обсуждал этот вопрос со своим коллегой из России.

«Мне не за чем говорить с ним. И я не должен. Я расторгаю соглашение, поскольку они нарушили его. Я расторгаю соглашение», - сообщил Трамп.

Он также заверил, что США будут наращивать свой ядерный арсенал до тех пор, пока остальные страны «не придут в чувство».

Напомним, 20 октября Дональд Трамп объявил о выходе США из ДРСМД, не исключая при этом заключения новых соглашений с Россией и Китаем на других условиях.