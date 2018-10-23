Удар в спину России: Меркель пошла на сговор с Трампом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пошла на уступки президенту Трампу и пообещала поддержать на правительственном уровне проект строительства терминала для приема поставок сжиженного природного газа из США. С подобным утверждением выступило издание The Wall Street Journal.

Автор материала пишет, что Меркель предложила «открыть Германию для СПГ из США» в качестве основной уступки Трампу, который, как известно, «пытается ослабить контроль России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке». Издание утверждает, что канцлер обещала правительственную поддержку американскому проекту, дав понять определенной группе германских законодателей, что решение о софинансировании проекта принято на уровне кабмина.

Ожидается, что строительство терминала по транспортировке сжиженного природного газа в северной Германии обойдется в 500 млн евро, что в перерасчете составляет около 576 млн долларов, пишет The Wall Street Journal.