В Польше рассказали, почему не считают «Северный поток-2» угрозой

Газопровод «Северный поток-2» не опасен для Польши, так как Варшава в этом вопросе действует «на опережение», сообщил президент Польши Анджей Дуда в эфире «Польского радио». Именно из-за постоянных попыток остановить строительство трубопровода Польша не видит в нем для себя угрозу «энергетической безопасности».

«Без сомнения, газопровод "Северный поток-2" опасен для Украины, Словакии и также был бы энергетической угрозой для Польши, если бы не наши предупреждающие действия, которые мы реализовываем», — заявил он.

Дуда напомнил, что позиция Польши, Украины и Словакии по данному вопросу является однозначной, главы этих стран не раз ее озвучивали, и в этом контексте ничего не поменялось.

Напомним, проект «Северный поток» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.