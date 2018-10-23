В Совфеде прокомментировали заявление Польши о «Северном потоке-2»

Владимир Джабаров – первый заместитель председателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента – прокомментировал слова польского лидера Анджея Дуды, который заявил, что газопровод «Северный поток-2» опасен для Украины и Словакии.

По словам сенатора, если полякам нравится платить на 40% больше за сжиженный газ из США, чем за трубопроводный газ из России, то пусть платят, передаёт RT.

При этом он посоветовал президенту Польше больше думать о своей стране, а не переживать за Украину и Силавакию, которым якобы будет очень плохо из-за «Северного потока-2».

«У той же Братиславы есть собственное правительство, способное обозначить свою позицию», – резюмировал Джабаров напомнив, что наша страна в ближайшее время введёт санкции против Украины в качестве ответа на недружественные действия Киева.

Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда признался, что «Северный поток-2» не опасен для Польши, так как его страна приняла некие предупреждающие действия. Однако отметил, что газопровод принесёт вред Украине и Словакии.