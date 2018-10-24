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Москва, 24.10.2018

Эксперт: повышение Сбербанком ставок по ипотеке оживит рынок

«Expert Online» 2018

Повышение ставок по ипотеке Сбербанком может вызвать в  ближайшее время кратковременный всплеск на рынке недвижимости, который будет вызван реализацией отложенного спроса россиянами на жилье, считают эксперты области. Их мнение приводит информационное агентство РИА Новости.

Однако, как отмечают специалисты, за небольшим оживлением на рынке последует спад. Эта новость от Сбербанка заставит россиян, обладающих небольшими денежными накоплениями отказаться от ипотеки уже в следующем году.

Напомним, вчера, 22 октября, Сбербанк России объявил о повышении ставки по ряду ипотечных кредитов на 0,4-0,6 %. Как рассказали в банке, изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям после сентябрьского увеличения ключевой ставки ЦБ. Помимо этого повышение ставок по ипотеке Сбербанком вызвано общими макроэкономическими изменениями.

В настоящий момент самая низкая ставка по ипотеке Сбербанка составляет 9,2 %, а в строящемся доме – 7,5%.

Однако, как сообщается новость о повышении ставок по ипотеке Сбербанком не является неожиданностью, поскольку в октябре текущего года пересмотрели ставки по ипотеке 8 ведущих банков страны, сообщает эксперт компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Эксперт также считает, что новость о том, что Сбербанк пересмотрел условия выдачи российским гражданам кредитов на жилье заставит оживить сделки в ближайшие месяц-два. Однако этот период продлиться не долго и в первые месяцы следующего года ситуация на рынке недвижимости может испытать определенный кризис.

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