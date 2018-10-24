Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 24.10.2018

С долларом хотят бороться с помощью глобальной коалиции

«Expert Online» 2018
  • С долларом хотят бороться с помощью глобальной коалиции
Алексей Павлишак/ТАСС

Коломбо призывает создать глобальную коалицию, чтобы «поставить» зарвавшийся доллар на место. Министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравеера призвал в Коломбо коллег из развивающихся стран, страдающих от засилья доллара, выработать общую стратегию борьбы с американской валютой, сообщает Indian Express. 

Шри Ланка относится к тем самым развивающимся странам, которые, по мнению Самаравееры, страдают от засилья доллара США. Несмотря на принимаемые правительством острова меры шри-ланкийская рупия стремительно обесценивается по отношению к доллару, за который сейчас дают рекордные 174,12 рупий. В этом году местная валюта обесценилась по отношению к американской более чем на 12%. В Коломбо опасаются продолжения падения после введения 4 ноября второго пакета американских санкций против Ирана, главного источника нефти, покупаемой Шри-Ланкой. Тегеран, кстати, является и одним из главных покупателей знаменитого шри-ланкийского чая. 

Мангала Самаравеера приглашает в Коломбо развивающиеся страны от Турции до Индии и Аргентины, которые тоже страдают от укрепления доллара 

«Рост доллара оказывает серьезное воздействие на наши валюты,- заявил главный финансист Шри-Ланки журналистам.- Мы не единственные, кто страдает (от доллара). Я хочу создать коалицию из тех стран, которые готовы бороться с этой проблемой. Не думаю, что ситуация в масштабах планеты изменится в лучшую сторону в скором будущем».  

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара начнет падать только по одной причине
      Курс доллара начнет падать только по одной причине
    2. Доллар — все
      Банк России отказывается от вложений в U.S. Treasury из-за антироссийских санкций. Впервые свое отношение к такому виду резервов, как американские бонды, высказал Владимир Путин
    3. Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз
      Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз