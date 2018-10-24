С долларом хотят бороться с помощью глобальной коалиции

Коломбо призывает создать глобальную коалицию, чтобы «поставить» зарвавшийся доллар на место. Министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравеера призвал в Коломбо коллег из развивающихся стран, страдающих от засилья доллара, выработать общую стратегию борьбы с американской валютой, сообщает Indian Express.

Шри Ланка относится к тем самым развивающимся странам, которые, по мнению Самаравееры, страдают от засилья доллара США. Несмотря на принимаемые правительством острова меры шри-ланкийская рупия стремительно обесценивается по отношению к доллару, за который сейчас дают рекордные 174,12 рупий. В этом году местная валюта обесценилась по отношению к американской более чем на 12%. В Коломбо опасаются продолжения падения после введения 4 ноября второго пакета американских санкций против Ирана, главного источника нефти, покупаемой Шри-Ланкой. Тегеран, кстати, является и одним из главных покупателей знаменитого шри-ланкийского чая.

Мангала Самаравеера приглашает в Коломбо развивающиеся страны от Турции до Индии и Аргентины, которые тоже страдают от укрепления доллара