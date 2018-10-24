Социальное предпринимательство станет трендом 2019 года

Глава государства потребовал ускорить принятие закона о социальном предпринимательстве и сократить контрольную нагрузку на бизнес. Он посетовал, что «год мы пропустили» и что ничего нельзя поделать с чиновниками. Между тем, в будущем это дело может оказаться весьма перспективным

Надежда и «Опора»

Владимир Путин во вторник 23 октября выступил на пленарном заседании ежегодного форума «Опора России» — «Малый бизнес – национальный проект!». В частности, глава государства напомнил, что ещё прошлым летом на встрече с представителями НКО в Петрозаводске была достигнута договоренность, что до конца 2017 года будет принят закон «О социальном предпринимательстве». «Это было в июле 2017 года. Заканчивается 2018 год, а воз и ныне там. Год мы пропустили», – констатировал Владимир Путин.

«Я обращаю внимание Министерства экономического развития: надо снять все разногласия, поработать в тесном контакте с парламентариями, с бизнес-сообществом все вопросы, которые до сих пор являются несогласованными, чтобы принять закон в самые короткие сроки, – заявил он. – Также прошу Агентство стратегических инициатив отладить в регионах механизм распространения лучших практик поддержки социального предпринимательства».

Президент России также поставил задачу сделать более простыми все процедуры создания и ведения бизнеса, в том числе за счет использования цифровых технологий, сделать их необременительными, дружественными для предпринимателей, естественно сохранив баланс между свободой предпринимательства и интересами граждан, общества, государства. Это, уверен президент, позволит создать в России комфортную бизнес-среду.

По словам Владимира Путина, правительство должно отдельным актом установить исчерпывающий перечень отчетности небольших компаний, чтобы «у чиновников, я оговорюсь, у некоторых чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется тихой сапой, нагружать бизнес, вводить все новые формы отчетности». Он возмутился: «Это, к сожалению, происходит ежедневно. Откровенно говоря, не знаешь, что с этим делать? Но вместе с вами будем вырабатывать способы борьбы с подобными явлениями».

Член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова напоминает, что еще до конца прошлого года в планах правительства России было принять изменения в ФЗ-209 «О малом и среднем предпринимательстве», где планировалось на законодательном уровне внести статус «социального предпринимателя». И причина такого затягивания прямого указания президента проста — мало кто в принципе понимает, что должно быть в этом законе, что, собственно, такое «социальное предпринимательство». Специалистов по этой теме в России по пальцам одной руки можно пересчитать, уверена она.

Самих «социальных предпринимателей» по статистике прошлого года было порядка 30 тысяч, что, конечно, капля в море по сравнению с теми же самозанятыми, счет которым идет на миллионы, но и их до сих не могут законодательно урегулировать. В связи с этим возникает справедливое беспокойство за судьбу закона, который, вероятно, будет принят в спешке (кто захочет второй раз саботировать прямое указание Путина?), считает Ирина Капитанова. В этой ситуации, добавляет она, можно пожелать депутатам привлечь в рабочую группу профессионалов отрасли и обратится к региональным наработкам. Только при таком развитии событий закон о социальном предпринимательстве имеет все шансы быть не только принятым, но и оказаться весьма полезным и эффективным инструментом для очень большой страты нашего общества.

С облегчением

Социальное предпринимательство - сфера с особой зоной влияния, его главной целью является решение проблем общества, оказание помощи и поддержки в тех моментах, где как правило, обычный бизнес себя реализовать не может, указывает, в свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Доход в этой сфере является интересом опосредованным, он скорее средство для достижения первичной цели.

Для того чтобы было более-менее понятно, чем важна эта сфера предпринимательства, приведем несколько пояснений, говорит он. Как проявляют себя социальные предприниматели? Как правило, это та сфера услуг, которую рядовые люди стараются не замечать, но она крайне важна для людей с ограниченными возможностями. По сути, это бизнес с ярко выраженной социальной миссий.

Эксперт приводит пример: в регионе существует компания, основная функция которой – продажа специальных автоматизированных принадлежностей, в частности кресел, для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями. То есть компания сама проектирует, создает и реализует такие необходимые приспособления тем самым регулярно совершенствуя конструкцию и грамотно используя обратную связь от определенного круга потребителей. При этом она занимается еще и импортом этой продукции, регулярным ее сервисным обслуживанием и сдачей оборудования в прокат. Между тем сама по себе идея такого бизнеса пришла в голову предпринимателю, который сам оказался в такой ситуации – после трагичного случая в жизни, который полностью изменил его возможности передвижения.

Разумеется, признает Илья Жарский, чтобы такого рода социальное предпринимательство могло развиваться, для него просто жизненно важен облегчающий его существование в мире бюрократии и высоких налогов специальный закон, который бы, с одной стороны, гарантировал господдержку в плане субсидий, а с другой — оберегал его от чиновничьего давления на уровне регионов. Это как раз то, о чем беспокоится Путин. Его замечание очень важное, уверен аналитик, поскольку пока что для чиновников бизнес является неразделимым в плане строгости подхода. А то, что он выполняет высокую социальную миссию, дело для них десятое. Закон бы сгладил этот негативный момент и реально облегчил бы жизнь социально ориентированному бизнесу.

Учитывая то, что президент довольно в жесткой форме акцентировал внимание чиновников и общественных деятелей на том, что проблема по-прежнему не решена, можно ожидать, что инициатива начнет двигаться быстрее, соглашается Илья Жарски. Однако, по его словам, вряд ли стоит ожидать принятия закона до конца этого года, так как для того, чтобы закон работал не на словах а на деле, необходимо внести достаточное число правок в ряд законодательных актов. На это уйдет более полугода, если конечно, часть работы ведомствами уже не выполнена. Можно предположить, что реальнее всего закон может быть принят в следующем году, заключает эксперт.