НАТО репетирует защиту «против Путина»

В полночь, 25 октября НАТО приступил к «репетиции» защиты «против Путиина», пишет Bild. Масштабные учения альянса под названием «Trident Juncture» стартовали в Норвегии и уже признаны самыми масштабными маневрами с момента окончания «холодной войны». В учениях принимают участие 10 тысяч солдат бундесвера из 50 000 тысяч живой силы альянса, сообщает пресс-секретарь американского адмирала Джеймса Г. Фогго. Отмечается, что Германия по численности воинского контингента на этих учениях находится на втором месте после США.

Маневры продлятся две недели на суши и в прилегающих морских акваториях. В учениях НАТО примет участие помимо воинского контингента 10 000 единиц техники и более 300 истребителей, вертолетов и кораблей.

Основной целью учений, как сообщает Bild, «показать России мощь НАТО», а также дать понять, как будет действовать альянс в случае нападения на «одно или несколько из 29 государств-членов»

Автор пишет, что активное участие Германии в учениях НАТО вызвано руководством силами быстрого реагирования НАТО, которое взяла на себя страна.

После начала кризиса на Украине была создана так называемая Совместная рабочая группа быстрого реагирования (WJTF), которая также является элементом «стратегии сдерживания в отношении России», резюмирует автор.