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Москва, 25.10.2018

В США считают, что война с Китаем неизбежна

«Expert Online» 2018

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что через 15 лет возможен военный конфликт между Америкой и Китаем. Такое мнение он высказал на Варшавском форуме по безопасности, передает ТАСС.

Военный утверждает, что вероятность войны не просто высока, «это неизбежно» и в этой связи Соединенным Штатам необходимо заручиться «прочной европейской опорой».

«У Соединенных Штатов нет возможностей делать все, что нужно, в Европе и на Тихом океане, чтобы справиться с китайской угрозой», — пояснил генерал.

Напомним, опрос, который проводился среди военных США газетой Military Times, показал, что 46% из них ожидает крупного вооруженного конфликта уже в 2019 году. Для сравнения прошлогоднее исследование на эту же тему показало, что военный конфликт в ближайшее время прогнозировало лишь 5% респондентов. Главными противниками участники опроса считают Россию и Китай.

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