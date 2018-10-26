Как выбрать идеальный тарифный план

Никто не хочет расходовать чересчур много денежных средств на сотовую связь, к тому же оплачивая ненужные услуги, нередко навязываемые клиентам операторами. Принять решение относительно выбора оптимального тарифного плана нелегко, так как консультанты салонов мобильной связи обычно стараются продать то, от чего они сами получают наибольшую выгоду.

Но при желании любой человек может подобрать наиболее выгодный для себя тариф без посторонней помощи в интернет-магазине sim-trade.ru.

Для этого в настоящее время не нужно производить замену своего номера телефона. Надо лишь внимательно ознакомиться со всеми существующими предложениями и принять решение о выборе наиболее интересного среди них. Тем не менее, внимательно следить за своим нынешним тарифом достаточно полезно, поскольку оператор может его скорректировать без уведомления абонента, причем такая коррекция обычно ведет к лишним расходам.

Перед тем как переходить на более выгодный тариф, следует узнать свой нынешний тарифный план. Для этого нужно отправить со своего мобильного устройства короткую команду либо сделать звонок в службу поддержки клиентов своего сотового оператора.

После внимательного ознакомления с текущими затратами по собственному тарифному плану и изучения тарифов других операторов связи нужно проанализировать свои затраты на оплату сотовой связи по меньшей мере за несколько последних месяцев. Для этого надо зайти в свой «личный кабинет» на вебсайте сотового оператора, оформить запрос, после чего на электронный ящик начнут приходить детальные сведения о затратах.

Секрет грамотного выбора тарифного плана заключается в расчете средней стоимости одной минуты исходящих звонков. Нужно ориентироваться именно на этот показатель, а не на стоимость одного звонка. Для расчета средней стоимости одной минуты надо проанализировать все свои звонки не менее чем за месяц. Первым делом надо сложить число всех исходящих минут. Затем из всей суммы месячных затрат следует вычесть стоимость неголосовых услуг. Далее нужно поделить расходы на голосовые услуги на число минут исходящих разговоров. Полученная цифра отражает стоимость одной минуты разговоров. Вполне возможно, что на данном этапе выяснится, что оптимальным решением является смена тарифного плана на безлимитный, поскольку он обойдется намного дешевле. В случае частого использования SMS-сообщений, междугородних звонков или мобильного интернета следует обратить внимание на тарифы, стоимость данных услуг в которых входит в ежемесячную абонентскую плату.