Moody's: да не бойтесь вы санкций

До инвестиционного

Ужесточение санкций США против России не приведет к понижению суверенного рейтинга страны, хотя прогноз по рейтингу ухудшится до стабильного с позитивного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление старшего вице-президента, ведущего аналитика Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу. В январе агентство улучшило прогноз по рейтингу России со «стабильного» на «позитивный», подтвердив его на неинвестиционном уровне Вa1.

«Если будут введены более жесткие санкции, мы, вероятно, возьмем паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня. Тем не менее, такое развитие событий, как ожидается, не приведет к понижению рейтинга, однако прогноз может быть пересмотрен с позитивного на стабильный», — заявила Кристин Линдоу.

Если же не будет введено санкций и не произойдет каких-то негативных изменений внутри страны, уже в 2019 году Moody's, как сообщила Линдоу, может повысить суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня. Тем более, что «недавние сообщения о большой прибыли компаний вполне естественно могут привести к возвращению притока средств со стороны иностранных инвесторов. Кроме того, очистка банковского сектора, которую проводит Банк России, значительно сократила объем оттока капитала», — полагает вице-президент Moody's, отмечая, что не все факторы, приводящие к оттоку капитала — негативные. «То, что мы видим сейчас, — это, скорее, нормальные рыночные факторы, нежели отток капитала. С другой стороны, я считаю, что неопределенность, созданная угрозой введения дополнительных санкций со стороны США, может продолжать сдерживать приток капитала», — отметила она.

Тщательно отмеряемый оптимизм

Эта ремарка – хорошая иллюстрация того тезиса, что события на рынках развиваются стремительнее, чем их могут интерпретировать даже рейтинговые агентства, говорит эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. На фоне неожиданно мощной коррекции нефтяных цен последних дней Moody’s поспешили откорректировать и свой излишне оптимистичный прогноз по повышению рейтинга РФ до инвестиционного в 2019 году, что было озвучено в начале недели и наделало много шума в инвестиционных кругах. Действительно, при тренде, сформировавшемся в рубле (вниз) и ценах на нефть (вверх), который доминировал со второй половины сентября, российский федеральный бюджет с завидной динамикой становился всё более и более профицитным; резервы также начали наполняться семимильными шагами.

На эту нетипичную ситуацию надо было как-то реагировать, и вот уважаемое международное агентство анонсировало своё видение складывающейся картины, добавляет Владимир Рожанковский. Но потом, когда нефть неожиданно «споткнулась», они, очевидно, посчитали, что излишний преждевременный оптимизм в той же мере неуместен, в которой неуместна преждевременная панихида по российской экономике. Moody’s подвели пресловутые ifs and buts (если бы да кабы). Аналитикам и экономистам трудно делать прогнозы относительно вероятности и времени наступления новых санкций. Это – стопроцентная прерогатива политологов, считает он.

Да, сначала первые санкции наносили большой вред по экономике, давили на рубль, отмечает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Но со временем, чем чаще на страну нападает вирус под названием «санкции», тем крепче становится «иммунитет». Она считает, что с адаптацией к санкциям очень хорошо справляется с ЦБ РФ, своевременно маневрируя процентной ставкой и принимая решения относительно рынка валюты.

При этом возможный запрет на переводы в долларах должен сильно повлиять на экономику, уверена Екатерина Туманова. Если наши банки не будут иметь возможность совершать в долларах транзакции, то это как остаться без кислорода, ведь весь мир только так работает, и другого не знает. Однако уже некоторые компании работают с транзакциями в национальных валютах — без участия доллара. Вот и оказывается, что на экономике в целом это не так и сильно скажется, ведь запасной вариант уже продуман и оттестирован.

Ближайшие ограничения могут подтолкнуть доллар к укреплению, и рубль просто найдёт другой комфортный диапазон колебаний, полагает она. Вероятнее всего, ожидает Екатерина Туманова, этот год закончится диапазоном около 70 рублей за доллар: 70.00-72.50.

Суверенный рейтинг – это, по сути, оценка страны, насколько она способна расплачиваться по долговым обязательствам, добавляет аналитик. Однако у нашего государства один из самых маленьких госдолгов, по объёму долга мы занимаем 24 место. В США госдолг больше российского, например в 37 раз! Нас по этому показателю обгоняют такие страны, как Великобритания, Люксембург, Норвегия.

Все включено

Все ключевые санкции были введены в 2014 году, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, и за четыре года российская экономика сумела адаптироваться к этим условиям, сохранив околонулевой, но стабильный рост ВВП. Невозможно придумать что-либо принципиально новое в санкционных методах, все они вращаются вокруг нескольких ключевых идей: запретить въезд и арестовать счета определенных лиц и компаний, запретить экспорт ряда товаров и услуг и установить заградительные пошлины на импорт, далее ждать, пока экономика перестанет расти, пока технологическое отставание станет непреодолимым и снова вернуться к диалогу с позиции силы. Но России сейчас благоволят внешние условия, цена нефти относительно высока, и такая стабильность может продолжаться почти бесконечно, если не брать во внимание внутриполитические процессы.

Поэтому Moody’s совершенно справедливо говорит, что новые санкции не принесут экономике чего-то плохого. Смена прогноза инвестиционного рейтинга с позитивного на стабильный означает, заключает Алексей Антонов, что некоторые фонды по факту смены прогнозам могут снизить свои лимиты на российские бумаги. Впрочем, если на мировых фондовых площадках продолжится коррекция, которую мы наблюдаем сейчас, это снижение прогноза по России будет крайне малозаметно.