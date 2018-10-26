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Москва, 26.10.2018

ОПЕК опасается переизбытка нефти на рынке

«Expert Online» 2018

ОПЕК опасается, что дальнейшая ситуация на рынке нефти складывается таким образом, что странам-экспортерам придется вернуться к сокращению добычи нефти из-за переизбытка сырья на рынке, передает БКСЭкспресс.

«Комитет выразил озабоченность по поводу роста запасов в последние недели, а также отметил надвигающуюся макроэкономическую неопределенность, которая может потребовать изменения курса», – говорится в заявлении ОПЕК.

Отмечается также, что после падения накануне, цена на нефть сорта Brent консолидируется в боковом диапазоне $75,5-77 за баррель. При этом положение на рынке из-за ожидаемых санкций США против Ирана не позволяет составить полную картину. В случае выхода вниз поддержка может быть найдена на отметке $74,3. В случае выхода вверх сопротивление стоит ожидать в районе $79.

В Саудовской Аравии, которая является негласным лидером ОПЕК, также считают, что на рынке возможен избыток нефти из-за замедления спроса и роста запасов.

 Напомним, США собираются ввести санкции против Ирана в ноябре текущего года. Вашингтон обвиняет Тегеран в продолжении работы над ядерной программой и в этой связи Белый дом возобновил все ограничительные меры, отмененные ранее.

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