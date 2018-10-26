Поездка в Крым после отмены поездов

С двадцать восьмого декабря больше нельзя попасть из Украины на крымский полуостров железнодорожным транспортом. Авиарейсы тоже отменены.

Доехать до полуострова возможно лишь на микроавтобусах, авто и такси. С середины января в Крым опять начал ездить автобусный транспорт.

Как попасть на крымский полуостров

Отменили и международные рейсы. Из расписания на интернет-сайте «Укрзализныци» исчезли города Симферополь и Севастополь. Резервирование билетов по этому направлению невозможно. Далеко не все регионы Украины запретили автобусное сообщение с полуостравом, поэтому вы можете купить билеты автобус из Харькова в Симферополь.

С двадцать шестого октября запретили железнодорожные грузоперевозки между украинским государством и Крымом. Поезд, ездивший из Киева в Симферополь, теперь следует из Киева в Новоалексеевку. Ввиду этого, если вы желаете посетить полуостров, понадобится купить билет до Новоалексеевки.

Далее нужно попасть на украинский контрольно-пропускной пункт «Чонгар», находящийся в двадцати пяти километрах от поселка. Цена проезда составляет до ста гривен (четыреста гривен с автомобиля).

Потом потребуется простоять в очереди у КПП. Право на проезд вне очереди имеют лишь водители с детьми до 12 месяцев. Затем проверяются документы и заполняются миграционные листы.

За КП находится нейтральная территория. Ее возможно пройти пешком (примерно пять километров). Также можно использовать частные такси. Пройти пешком до российского контрольно-пропускного пункта даже проще, ведь на нейтральной территории много пробок.

На КПП России потребуется пройти контроль, заполнить документы. Затем можно садиться на автобус до Симферополя.

Разумеется, идти своим ходом в зимний сезон непросто, однако и на авто не так уж легко. Обусловлено это тем, что на КПП создаются длинные очереди. Бывает, что в пробках приходится простаивать около суток.

В Крым на машине

Если у вас есть своя машина, приехать на полуостров возможно через КПП «Каланчак» и «Чаплинка». Без автомобиля сюда добираться трудно. Потребуется ехать на такси от Херсона либо Новой Каховки (больше ста километров).

Перед поездкой в Крым из Украины приготовьте следующее:

рюкзак;

теплая обувь, в которой вам удобно;

теплые перчатки;

деньги;

теплая верхняя одежда, шапка и шарф;

заграничный паспорт;

термос и еда.

Поездка на крымский полуостров может продлиться больше суток, потому потребуется захватить с собой почти весь набор туриста, начиная от теплых вещей с рюкзаком и заканчивая заграничным паспортом. Стоит упомянуть, что КПП «Чонгар» временно не работает.