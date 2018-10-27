Вызов для «Ростеха»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% акций ОАК, находящихся в федеральной собственности, госкорпорации «Ростех». Этот процесс должен занять не более полутора лет.

Уже известно, что ОАК уготовлено центральное место в авиастроительном кластере госкорпорации, в который также входят ОДК, «Технодинамика», КРЭТ и холдинг «Вертолеты России». Так вот численность персонала всего этого кластера теперь увеличится до 293 тыс. человек и превысит суммарное количество работников Airbus и Boeing вместе взятых. Но при этом ни по финансовым показателям, ни по производительности труда укрупненная структура даже близко не сравнится с лидерами отрасли. Ее суммарная выручка после присоединения ОАК вырастет более чем в полтора раза и превысит 17,7 млрд долларов. Но это все равно примерно в четыре-пять раз меньше, чем у грандов мирового авиастроения. Еще хуже обстоят дела с производительностью труда. Сейчас у нашей авиастроительной корпорации она составляет примерно 71 тыс. долларов на человека, тогда как у Boeing – 663 тыс. долларов, а у Airbus – 577 тыс. долларов. Заметим, что в самом авиационном кластере «Ростеха» производительность труда еще ниже -- всего 60 тыс. долларов в пересчете на одного сотрудника.

Но главная проблема наших авиастроителей – это гигантские производственные мощности, которые несоразмерны с количеством выпускаемых самолетов. Так, общая площадь заводов ОАК превышает 40 млн кв. метров. Это больше, чем у всех ведущих авиастроительных компаний мира вместе взятых. Например, у Boeing около 10 млн кв. м. производственных площадей, а у Airbus — порядка 15 млн. И это при том, что американцы и европейцы ежегодно делают примерно по 800 самолетов всех типов, а мы не производим и полутора сотен. Ясно, что обширные площади требуют чрезмерных расходов на содержание. Их избыток у ОАК сложился исторически и объясняется тем, что многие российские авиазаводы до сих пор организованы по принципу натурального хозяйства. То есть они, помимо прочего, имеют литейные и кузнечные производства, сами выпускают инструмент и оснастку. На эти так называемые низшие переделы продукции приходится более трети всех производственных площадей ОАК, а на занятых там сотрудников тратится чуть ли не 40% всего фонда оплаты труда. При этом ни на одном из наших авиазаводов до сих пор нет полноценного конвейера для выпуска финальной продукции.

Наконец, в отличие от грандов мирового авиастроения мы очень мало инвестируем в техническое перевооружение своих производственных мощностей. Так, если капитальные затраты Airbus составляют примерно 3,5 млрд долларов в год, то у ОАК этот показатель в семь раз меньше – менее 500 млн долларов в год.

И очевидно, что теперь решением всех этих вопросов должен будет заниматься сам «Ростех». Главе госкорпорации Сергею Чемезову предстоит не только провести реформу своего укрупненного авиационного кластера, но и повысить производительность труда. «Актив непростой, ряд процессов нуждается в перенастройке. Поэтому первоочередные задачи, которые стоят перед нами — оптимизация процессов управления и производства. Необходимо исключить дублирование функций, оптимально загрузить мощностей, выстроить технологическую, производственную, закупочную кооперацию между производителями авиатехники и комплектующих», — сообщили в «Ростехе».

Как это будет сделано, догадаться, в общем-то, несложно. Во-первых, в новых российских самолетах резко вырастет доля комплектующих отечественного производства, которые выпускаются той же «Технодинамикой», ОДК и КРЭТ. Это позволит эффективнее использовать производственные мощности авиационного кластера «Ростеха», сократить издержки, а возможно и снизить цену на финальную продукцию. А, во-вторых, можно ожидать резкого роста инвестиций в техническое перевооружение заводов, а также в автоматизацию производственных процессов.

Так, «Ростех» уже выразил готовность выделить 50 млрд рублей до 2025 года на программу создания нового среднемагистрального самолета МС-21. Непосредственно в этот проект предстоит вложить еще как минимум 279 млрд рублей. Кроме того, 258 млрд рублей потребуется инвестировать в переоборудование предприятий, а также в продолжение опытно-конструкторских работ. При этом сейчас, по данным Счетной палаты, дефицит финансирования программы МС-21 уже составляет около 107 млрд рублей. А значит, госкорпорации придется где-то изыскать недостающие ресурсы и более эффективно расходовать уже имеющиеся. Часть средств «Ростех» сможет сэкономить проведя оптимизацию структуры своего авиационного кластера. По словам вице-премьера России Юрия Борисова, по предварительным расчетам совокупный эффект от интеграции ОАК в «Ростех» в период до 2025 года может составить порядка 120 млрд рублей. Но для реализации всего проекта МС-21 этого явно недостаточно. Так, что «Ростеху» предстоит серьезно подумать над тем, где взять еще как минимум 159 млрд рублей.