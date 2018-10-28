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Москва, 29.10.2018

Выбор курсов повышения квалификации

«Expert Online» 2018

С 1 июля 2016 года на предприятиях, где к квалификации сотрудников в соответствии с российскими законами предусмотрены определенные требования, возникла необходимость в применении профессиональных стандартов.

Чтобы продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью, специалисты обязаны пройти обучение на курсах повышения квалификации, к примеру по курсу «Лабораторное дело» https://meduniversitet.online/laboratornoe-delo-pk/. Чтобы организация не потратила на эти цели деньги понапрасну, необходимо сделать правильный выбор таких курсов. Ниже приведен ряд рекомендаций, позволяющих эффективно решить данную задачу.

  • Выбор формата обучения. К примеру, будет ли изложение теории дополняться практическими занятиями, семинарами, видеоуроками или конференциями. Необходимо выяснить, каким образом проверяется усвоение знаний: в виде контрольных работ, тестирования, экзаменации. Если на курсах к этому важному этапу относятся легкомысленно, то качество обучения не может быть удовлетворительным. Необходимо не просто ознакомить специалистов с полезной информацией, нужно сформировать у них навыки ее правильного использования, что невозможно без систематической проверки достигнутых студентами результатов.
  • Необходимо предварительно ознакомиться с программой обучения на курсах. При наличии профессионального стандарта для данной специальности нужно обратить внимание на наличие в программе описания требований, предъявляемых к знаниям и навыкам на основании этого стандарта.
  • Следует узнать, обладает ли учреждение лицензией, позволяющей ему заниматься образовательной деятельностью. Ее отсутствие не только говорит о низком качестве обучения, но и означает невозможность выдачи им документов, которые подтверждают соответствие полученных обучающимися знаний профессиональным стандартам.
  • Необходимо обратить внимание на тот факт, что с 1 сентября 2013 года в Российской Федерации отменена выдача дипломов государственного образца о прохождении обучения на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов. Вместо того прошедшие обучение специалисты получают соответствующее удостоверение, образец которого устанавливается образовательным учреждением. По этой причине студенты не могут требовать, чтобы им выдали документ государственного образца.
  • Надо обратить внимание на продолжительность обучения. Образовательные учреждения предлагают пройти обучение на краткосрочных и долгосрочных курсах. Благодаря этому выбрать самый подходящий для себя вариант могут и начинающие специалисты, и профессионалы с богатым опытом.
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