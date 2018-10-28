Выбор курсов повышения квалификации

С 1 июля 2016 года на предприятиях, где к квалификации сотрудников в соответствии с российскими законами предусмотрены определенные требования, возникла необходимость в применении профессиональных стандартов.

Чтобы продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью, специалисты обязаны пройти обучение на курсах повышения квалификации, к примеру по курсу «Лабораторное дело» https://meduniversitet.online/laboratornoe-delo-pk/. Чтобы организация не потратила на эти цели деньги понапрасну, необходимо сделать правильный выбор таких курсов. Ниже приведен ряд рекомендаций, позволяющих эффективно решить данную задачу. Выбор формата обучения. К примеру, будет ли изложение теории дополняться практическими занятиями, семинарами, видеоуроками или конференциями. Необходимо выяснить, каким образом проверяется усвоение знаний: в виде контрольных работ, тестирования, экзаменации. Если на курсах к этому важному этапу относятся легкомысленно, то качество обучения не может быть удовлетворительным. Необходимо не просто ознакомить специалистов с полезной информацией, нужно сформировать у них навыки ее правильного использования, что невозможно без систематической проверки достигнутых студентами результатов.

Необходимо предварительно ознакомиться с программой обучения на курсах. При наличии профессионального стандарта для данной специальности нужно обратить внимание на наличие в программе описания требований, предъявляемых к знаниям и навыкам на основании этого стандарта.

Следует узнать, обладает ли учреждение лицензией, позволяющей ему заниматься образовательной деятельностью. Ее отсутствие не только говорит о низком качестве обучения, но и означает невозможность выдачи им документов, которые подтверждают соответствие полученных обучающимися знаний профессиональным стандартам.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что с 1 сентября 2013 года в Российской Федерации отменена выдача дипломов государственного образца о прохождении обучения на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов. Вместо того прошедшие обучение специалисты получают соответствующее удостоверение, образец которого устанавливается образовательным учреждением. По этой причине студенты не могут требовать, чтобы им выдали документ государственного образца.

Надо обратить внимание на продолжительность обучения. Образовательные учреждения предлагают пройти обучение на краткосрочных и долгосрочных курсах. Благодаря этому выбрать самый подходящий для себя вариант могут и начинающие специалисты, и профессионалы с богатым опытом.