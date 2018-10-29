Валюту, для которой «нет никаких правил», ставят под контроль

FATF рекомендовала властям государств мира ввести контроль за оборотом криптовалют. Россия не исключение, и криптовалюту «подвели» под Росфинмониторинг.

Уже в ближайшее время в российское законодательство будут внесены изменения, предполагающие его унификацию с правилами, которые прописывает Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Россия присоединилась к организации еще в 2003 году, и теперь так же, как и другие ее челны, обязана в том числе, ввести лицензирование, регистрацию или учет обменников криптоактивов, площадок ICO и администраторов криптокошельков, а также следить за их деятельностью и соблюдением стандартов для борьбы с отмыванием денег.

Данное заявление, передают «Известия», сделал замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, который сообщил, что все площадки для ICO, администраторы криптокошельков и виртуальные обменники в дальнейшем будут обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом. По его словам, криптовалюты могут "цифровым образом обращаться или переводиться, использоваться для платежей и инвестиций". При этом виртуальными активами не могут выражаться в цифровой форме ценные бумаги, обычные и безналичные деньги, монеты и другие финансовые активы.

FATF также указывает, что регулируемыми видами деятельности должны быть обмен виртуальных активов на традиционные валюты, друг на друга, а также их перевод, хранение и размещение. Ценовой порог, с которого начнется контроль, будет установлен дополнительно. В Росфинмониторинг нужно сообщать о транзакциях на сумму свыше 600 тысяч в рублевом эквиваленте, а операции на сумму до 15 тысяч рублей могут быть анонимными.

Разговоры о применении к криптовалютам положений FATF шли давно, и, в частности, это является соответствующим шагом и попыткой «обелить» данный вид цифровых активов, говорит исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. В свою очередь, нельзя не заметить, что и вариантов регулирования особо и не было — более плотный банковский контроль не дал бы эффекта относительно «серых» денег, а данное решение предполагает, что как раз через «обеление» серых денег посредством криптовалют регулятор планирует вести более четкий контроль оборота наличности.

Если говорить на примере России, то действующая сейчас практика Росфинмониторинга по отслеживанию платежей свыше 600 тыс. руб. скорее всего, сохранится, так как это понятные и удобные для регулятора правила, не требующие каких-либо дополнительных настроек, и служба просто продолжит действовать в штатном режиме. Но, считает Никита Куликов, это не означает, что транзакции на меньшие суммы будут не видны. Пока у криптовалют остается репутация «пирамиды» и не самых корректных активов, пристального внимания будут удостаиваться практически все транзакции.

Относительно эффекта для экономики и прибылей для бюджета, в теории, конечно, это будет, но вопрос каким образом считать - в рамках действующего НК РФ или есть потребность вводить специальные нормы, пока единого мнения нет, указывает эксперт. Хотя если регулятор хочет внедрить единый унифицированный подход к обычным валютам и криптовалютам, дополнительных норм и нового подхода не потребуется.

В то же время, Никита Куликов видит ключевую слабую сторону данного решения в «обелении» и признании самих криптовалют, жестко против которых выступают все финансовые регуляторы по всему миру . Если криптовалюта настолько подконтрольна и просматриваемая для проверяющих органов, которые ее считают полноценным активом и к транзакциям которой относятся на полном серьезе, и со всеми требованиями предъявляемым к обычным валютам, то до признания ее эквивалентом обычных валют остается сделать совсем незначительный шаг.

Ну и в целом, заключает аналитик, следует понимать, что регулирование, по факту, трансграничного ресурса, существующего в виртуальном мире и доступного везде, где есть интернет, возможно только в случае, если все возможные точки доступа без исключения во всех регионах мира будут соблюдать данные нормы. В противном случае получится половинчатое решение, которое, скорее всего, не сможет работать в полную силу.

Безусловно, признает, в свою очередь, генеральный директор агентства Digital Finance Виталий Цигулев, финансовые операции, связанные с криптовалютами, нуждаются в грамотном регулировании. При ситуации, которая сложилась сейчас, есть два негативных момента от того, что эти операции находятся в серой зоне. Во-первых, большие профессиональные игроки, такие как банки или платежные системы, не могут выйти на рынок по причине больших рисков. Во-вторых, когда на большом живом рынке нет никаких правил, то повышается вероятность мошенничества, отмывания денег и т.п. В результате страдает потребитель услуг, так как он не защищен. На рынке нет сильной конкуренции, которая обычно повышает качество услуг и снижает цену.

Другое дело, добавляет аналитик, что регулирование должно быть грамотным, не радикальным и адекватным текущей ситуации на мировом рынке криптовалют. В противоположном случае рынок просто не выйдет из тени и развитие его замедлится. Ключевым фактором успеха здесь может стать ориентация на мировой опыт. Поэтому для российского рынка является большим плюсом тот факт, что инициатива исходит от FATF и будет обсуждаться и внедряться сразу рядом стран.