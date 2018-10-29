Смертница подорвала себя в центре Туниса

Вечером 29 октября в центре столицы Туниса прогремел мощный взрыв.

Со слов очевидцев, неизвестная женщина, предположительно, смертница подорвала себя, сообщает радио Shems FM.

По данным журналистов Радиостанции, инцидент произошел на проспекте в самом центре Туниса.

В результате случившегося несколько сотрудников службы безопасности получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время на месте ЧП работают полицейские и военные. Все центральные улицы города перекрыты правоохранителями.

Наша справка

Город Тунис — столица Туниса и провинции Тунис. Расположен на берегу Тунисского залива Средиземного моря, за Тунисским озером. Соединён каналом и железной дорогой с портами Радес и Хальк-эль-Уэд.

Город простирается вдоль прибрежной равнины и окружающих её холмов. В центре более современных построек расположен старый город — Эль-Медина.