Москву опять зовут на помощь

2 октября с визитом в Москве побывал президент Сербии Александр Вучич. Он прибыл просить Путина о помощи по Косово. В регионе сложилась острая ситуация. Но вопрос о возножности и о цене нашей помощи является едва ли менее острым.

За добром

В последние дни ситуация в непризнанном Косово резко обострилась. В конце сентября косовский спецназ временно занял ГЭС на Газиводском озере (лидер Косово Хашим Тачи, деятель с весьма неоднозначной репутацией, пожелал прокатиться по водоему). В Белграде посчитали это нарушением Брюссельского соглашения по нормализации отношений между Косовом и Сербией (в районе озера компактно проживают сербы) и привели войска в боевую готовность.

Президент Сербии Александр Вучич прилетел в Москву, по его собственным словам, за поддержкой «по косовской проблематике». В Москве прекрасно понимают, о чем речь. «Уверен, нам нужно будет поговорить и о ситуации в регионе», — такими, в частности, словами приветствовал его Владимир Путин.

Всем очевидно, что в одиночку Сербия защитить права косовских сербов не в состоянии. Вот Вучич и обращается за помощью к единственной из великих держав, которой не безразлична судьба православных жителей непризнанного края.

Ну и, конечно же, не безразлична сама Сербия, поведение которой ни разу не было затронуто антироссийской истерией, гуляющей по Европе. Так, Александр Вучич подтвердил, что страна не хочет становиться членом НАТО. «Сербия как независимое и свободное государство будет сохранять военный нейтралитет, и я думаю, что Сербия сегодня является единственной страной на Западных Балканах с таким определением», — тонко намекнул сербский президент.

Кроме того, Сербия даже под давлением со стороны Брюсселя отказалась вводить санкции против России, поскольку рассчитывает стать неким посредником между европейским бизнесом и Москвой. Наконец, между странами развивается и экономическое сотрудничество. По состоянию на конец 2017 года Москва занимала третье место среди внешнеторговых партнеров Сербии (уступая лишь Италии и Германии). Российский бизнес занимает серьезные позиции в сербской энергетике и транспортной сфере, и, в отличие от соседей-болгар, сербы не «кидают» российских бизнесменов в стратегических проектах.

Поэтому Москва, по мнению многих российских экспертов, должна отвечать добром на добро, и защищать сербские позиции в Косовском вопросе. Собственно, Москва и защищает, например, через критику действий косовского спецназа. «Продолжение силовых попыток установления Приштиной контроля над сербонаселёнными районами края ведёт к разжиганию межэтнической напряжённости, лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию», — говорится в заявлении российского МИД.

Однако Вучич приехал все-таки за более реальной и осязаемой помощью. Не риторической, а скорее военно-политической. И вот тут уже у российских экспертов возникают вопросы. А точнее, три вопроса: как мы это сделаем, что мы за это получим, и, самый важный, с чем в итоге мы останемся?

Как и в обмен на что?

На вопрос «как», с учетом географического положения Сербии, ответить непросто.

Возможно, стороны достигнут каких-то двусторонних оборонных договоренностей. После этого Москва, предположим, решит оказать Сербии военно-политическую поддержку (вплоть до размещения российской базы либо в Сербии, либо в районе Косовской Митровицы). Смелый шаг, который докажет Альянсу, что Москва может не только обороняться, но и в каких-то вопросах переходить в политическое наступление. А также создаст некий рычаг давления на ЕС.

Но как Москва сможет перебросить свои войска в Сербию? Страна-то окружена либо членами НАТО, либо дружественными альянсу государствами – кроме Македонии, которая, впрочем, тоже упирается в натовские Болгарию и Грецию, а так же недружественную Албанию. Как будет снабжать эту группировку?

Второй вопрос – что мы от этого получим? Прошли (надеемся) времена, когда Москва помогала белым и черным «братушкам» по всему миру по доброте душевной. Что может предложить Сербия? Ряд российских активистов говорят о полном переключении Белграда (который сейчас пытается заигрывать и с Европой, и с Москвой) на Россию. Но это невозможно – Сербия не станет переориентироваться на Москву не войдет в российские интеграционные структуры.

Против включения ее в Евразийский союз выступает большинство самих сербов, которые, по данным соцопросов, видят свою страну в Евросоюзе. Вступление Сербии в ОДКБ? Возможно, Белград был бы и не против, но против выступает большинство (если не все) союзников России по этой организации, поскольку у Сербии открытый территориальный конфликт с Косово. И ни Казахстану, ни Белоруссии, ни другим членам Организации не хочется конфликтовать за непризнанный край с европейскими странами. Не говоря о том, чтобы воевать за него.

Русский рычаг без сербской опоры

Если постраться взглянуть на ситуацию максимально трезво, то получается следующее. Поддержка России нужна Вучичу не в долгосрочном плане, а лишь для реализации его краткосрочных задач. Президент Сербии приглашает Россию не для защиты от Косово, а для того, чтобы при помощи русских просто выгодно «продать» эту территорию.

Ни для кого не секрет, что вопрос Косово перестал быть для него (как и для значительной части сербской элиты) сакральным. Брюссель ставит признание Косово в качестве условия для принятия Белграда в состав ЕС, поэтому сейчас Вучич хочет добиться какого-то компромисса с албанцами для того, чтобы подсластить пилюлю признания для сербского общества.

Так, Белград и Приштина собирались заключить сделку по коррекции границ – населенные албанцами территории Сербии должны были отойти Косово, а населенные сербами районы непризнанной республики возвращаются в Сербию. Весьма прагматичная сделка была подвергнута мощнейшей критике со многих сторон и застопорилась. И сейчас, по словам Александра Вучича, «независимо от наших стремлений достичь компромисса, поддержать мир и стабильность, мы очень далеки от любого решения по вопросу Косово и Метохии».

Приблизиться к этому решению Белград не может в том числе и потому, что Приштина понимает – сила на ее стороне. Поэтому косовские власти выкручивают сербам руки и демонстрируют флаги на спорных территориях (тот же рейд косовского спецназа на электростанцию). Вот Вучичу и нужна Россия в качестве демонстрации того, что за Сербией тоже есть сила. Он хочет пригрозит европейским политикам (которые замазались в косовских преступлениях по уши, и желают быстрее закрыть эту позорную страницу своей биографии) русским слоном, которого приведет в посудную лавку. Вучичу нужно, чтобы Европа, не желающая осложнений, надавила на Приштину и поспособствовала нужной Сербии сделке по Косово – с обменом территории, защитой прав сербов в центральных анклавах края и т.п. После этого сербская опора из российского рычага давления на ЕС будет вынута, и Москву попросят покинуть территорию. Без дивидендов, без славы, бесплатно. Вот только нужно ли нам это?