Правительство твердо пообещало не запрещать доллар

Российское правительство готовит дедолларизацию экономики страны, но не собираются запрещать доллар, таков смысл сделанного в заявления пресс-службы правительства РФ. Сегодня же Владимир Путин заявил, что американцы своей политикой подрывают доверие к доллару, и это является их стратегической ошибкой, которая будет иметь последствия. Характер этих последствий стремятся понять аналитики

«У правительства РФ нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара, каких-либо других ограничений», — заявила в среду пресс-служба правительства России, реагируя на публикации в СМИ по этому вопросу. — «Такое не обсуждается», — подчеркнули там.

О том, что ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки России, а также экспортеры участвуют в обсуждении правительственных планов по дедолларизации экономики страны, сообщило накануне интернет-издание The Bell со ссылкой три источника среди бизнесменов. Проект документа премьер может утвердить «через одну-две недели», уточняло издание, но «запрета расчетов в долларах не будет», а основной упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах.

У имеющего российские корни издания хорошие источники, поскольку в правительственном заявлении говорится о том же самом: «Вместе с тем правительство — его финансово-экономический блок — прорабатывает вопрос снижения зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты», — цитирует ТАСС пресс-службу кабинета министров. «Работа в этом направлении не связана с какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках, и отражает стратегическую линию правительства», — предпочли там уточнить.

Здесь явный и слегка недовольный намек на то, что тему дедолларизации связывают с именем главы ВТБ Андрея Костина. Именно он в сентябре заговорил о том, что если США продолжат использовать доллар как оружие, то и России, и другим странам придется перейти на расчеты в национальных валютах, отказавшись от расчетов в долларах. Но не любят у нас связывать инициативы с чьей-либо личностью.

В среду же было сделано еще одно заявление, прямо касающееся доллара. О том, что США своей политикой подрывают доверие к доллару, который является главной резервной валютой, и тем самым допускают «колоссальную стратегическую ошибку», сказал Владимир Путин на пленарной сессии «Российской энергетической недели». Американцы «реально пилят сук, на котором сидят», заметил он, добавив: «мне кажется, это типичная ошибка любой империи, когда люди думают, что все так мощно, так сильно, так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет». Президент выразил мнение, что рано или поздно эти последствия наступят.

Судя по публикациям на эту тему, такие «последствия» уже наступают и предполагают перевод расчетов с внешнеторговыми партнерами в их валюты (например, с Китаем) или в рубли (со странами ЕАЭС). Интересная особенность правительственного проекта: валюта для расчетов должна будет закупаться не на валютных рынках, а иными путями, при помощи центральных банков. При этом российский режим валютного контроля предполагается упростить.

Открыт вопрос не об отказе от доллара в России, а о снижении уровня долларизации экономики, соглашается ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. По ее словам, расширение возможностей для бизнеса в вариантах оплаты с другими партнерами – это попытка обезопасить бизнес структуры, банковский сектор, экономику в целом, и в частности население от возможных последствий очередных санкций, который Президент США Трампа щедро вводит против любых стран. Запрета на пользование долларами, или сбережениями в этой валюте никто не рассматривает, так как стратегически будет неверно полностью отказаться от хождения доллара.

На самом деле угроза мирового господства главной резервной валюты мира (доля доллара в мировых ЗВР стабильно за всю историю составляет более 60%) была ясна на протяжении многих лет и каждая страна рассматривала вероятность наступления периода, когда это станет отягощающим фактором. Вот таким фактором сейчас стал новый президент США, констатирует аналитик.

Да, признает Мария Сальникова, в России нет критичного положения, как в 90-е годы, когда уровень долларизации был около 70%. Однако, сейчас, кроме гибкого валютного курса, который будет мешать стабилизации валютного рынка, есть амбициозные планы президента выйти в топ-5 экономик. Значит – нам нужно приготовиться к всевозможным реформам, которые будут преследовать две цели: уберечь экономику от санкционного давления и продолжать постепенный рост. То есть все инициативы и намерения правительства будут не гипотетическими, а нацеленными на результат.

Правда, гендиректору финансовой компании «Мани Фанни» Александру Шустову не верится, что можно будет обойтись без запретительных мер, хоть это и декларируется. Некий мягкий административный запрет все равно будет, считает он, а валютный рынок такие вещи не любит, запрет вызывает дефицит и рост курса валюты. Он предсказывает и рост цен на импорт американских товаров, особенно электроники, и говорит, что бизнес боится, как бы эта риторика в правительстве не привела все же к принудительной конвертации долларовых вкладов в рубли, как это было в Аргентине.

Пока правительство, как мы видим, стремится снизить уровень подобных негативных ожиданий. Напротив, согласно утечкам оттуда, имеющийся план предусматривает облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства. О том, например, что необходимо либерализовать законодательство о возврате валютной выручки, не раз заявлял министр финансов Антон Силуанов. Известный валютный либерализм свойственен и политике ЦБ. В нынешнем виде план правительства подтверждает сохранение такого курса, хотя, возможно, его будет и нелегко выдержать в отношении всех мер по дедолларизации.