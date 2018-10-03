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Москва, 03.10.2018

Президент России попросил Запад ввести «все санкции сразу»

«Expert Online» 2018

Владимир Путин поторопил Запад с введением санкций против России, передает РИА новости.

«Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее», - цитирует агентство главу российского государства.

Владимир Путин считает, что в этом случае, правительство России сможет выработать эффективные инструменты для защиты от них.

«Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас», — сказал Путин.

Президент также подтвердил приверженность решению всех проблем без санкционных мер.

«Никогда не поддерживали и не будем поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций», — отметил президент.

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