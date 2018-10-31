Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 31.10.2018

Основатель workout в деле

«Expert Online» 2018

Открытие десятого выпуска: workout придуман в России. Более того, один из основателей этой культуры — герой проекта «Пилим по России» Антон Кучумов.

Воркаут для Антона — это стиль жизни, философия, которой он хочет заразить как можно больше людей. Для того чтобы нести идею здорового образа жизни в массы, он разработал мобильное приложение «100-дневный воркаут», которое должно помочь ни много ни мало изменить жизнь.

Приложение бесплатное и находится в открытом доступе: это обусловлено общей идеей воркаута — сделать подобный стиль жизни доступным для большинства.

А чтобы ускорить процесс популяризации воркаута, в 2011 году Антон открыл магазин, где начал продавать различные приспособления, связанные с физкультурой и здоровым образом жизни. Как он сам объясняет, многие стесняются выйти на улицу, на спортплощадку и начать свой путь в воркауте. Именно это сподвигло его начать производить спортивный инвентарь для занятий в домашних условиях, начиная с эспандеров и заканчивая целыми спортивными комплексами, которые, надо сказать, покупают еще и оздоровительные фитнес-центры.

Антон также стремится производить все товары в России и готов даже переплачивать за импортозамещение. Пользуясь возможностями проекта, он предоставил список тех вещей, которые ему необходимы или хотелось бы заменить. Это предложение для тех, кто хочет производить товар под небольшой, но гарантированный сбыт, но надо понимать, что Антон не намерен останавливаться на достигнутом, так что, став его партнером на данном этапе, можно рассчитывать на уверенное и долгое развитие.

На примере Антона понимаешь: делая что-то полезное и бесплатное, можно зарабатывать неплохие деньги!

Список товаров, в которых нуждается компания Антона, вы можете найти в группах проекта «Пилим по России» во «ВКонтакте» и на FaceBook. Если вы хотите наладить сотрудничество и предлагаете поставку конкретных товаров, пишите на электронную почту pilimporossii@gmail.com

 

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу
    2. Курс доллара: у игроков сдали нервы
      Курс доллара: у игроков сдали нервы
    3. Россия выдвинула Израилю жесткое требование по Сирии
      Россия выдвинула Израилю жесткое требование по Сирии