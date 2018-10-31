Основатель workout в деле

Открытие десятого выпуска: workout придуман в России. Более того, один из основателей этой культуры — герой проекта «Пилим по России» Антон Кучумов.

Воркаут для Антона — это стиль жизни, философия, которой он хочет заразить как можно больше людей. Для того чтобы нести идею здорового образа жизни в массы, он разработал мобильное приложение «100-дневный воркаут», которое должно помочь ни много ни мало изменить жизнь.

Приложение бесплатное и находится в открытом доступе: это обусловлено общей идеей воркаута — сделать подобный стиль жизни доступным для большинства.

А чтобы ускорить процесс популяризации воркаута, в 2011 году Антон открыл магазин, где начал продавать различные приспособления, связанные с физкультурой и здоровым образом жизни. Как он сам объясняет, многие стесняются выйти на улицу, на спортплощадку и начать свой путь в воркауте. Именно это сподвигло его начать производить спортивный инвентарь для занятий в домашних условиях, начиная с эспандеров и заканчивая целыми спортивными комплексами, которые, надо сказать, покупают еще и оздоровительные фитнес-центры.

Антон также стремится производить все товары в России и готов даже переплачивать за импортозамещение. Пользуясь возможностями проекта, он предоставил список тех вещей, которые ему необходимы или хотелось бы заменить. Это предложение для тех, кто хочет производить товар под небольшой, но гарантированный сбыт, но надо понимать, что Антон не намерен останавливаться на достигнутом, так что, став его партнером на данном этапе, можно рассчитывать на уверенное и долгое развитие.

На примере Антона понимаешь: делая что-то полезное и бесплатное, можно зарабатывать неплохие деньги!

Список товаров, в которых нуждается компания Антона, вы можете найти в группах проекта «Пилим по России» во «ВКонтакте» и на FaceBook. Если вы хотите наладить сотрудничество и предлагаете поставку конкретных товаров, пишите на электронную почту pilimporossii@gmail.com