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Москва, 31.10.2018

Сразу 14 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

«Expert Online» 2018

Согласно очередного рейтингу медиакомпании U.S. News & World Report, сразу 14 российский университетов вошли в ТОП-1250 лучших вузов мира.

Лидирующие позиции среди них занимает МГУ им. Ломоносова, который расположился на 275-м месте. На 419-м месте НИЯУ МИФИ. Далее следуют Новосибирский государственный университет (433-е) и Московский физико-технический институт (460-е), передаёт РИА Новости.

Напомним, мировой рейтинг News Best Global Universities составляется на основе 13 показателей, которые включают в себя количество научных публикаций, их цитируемость, научные конференции, международное сотрудничество, репутация самих вузов, а также академические исследования студентов.

Рейтинг публикуется ежегодно, начиная с 2014 года, охватывая 1250 университетов из 74 стран мира.

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