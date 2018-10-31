Сразу 14 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Согласно очередного рейтингу медиакомпании U.S. News & World Report, сразу 14 российский университетов вошли в ТОП-1250 лучших вузов мира.

Лидирующие позиции среди них занимает МГУ им. Ломоносова, который расположился на 275-м месте. На 419-м месте НИЯУ МИФИ. Далее следуют Новосибирский государственный университет (433-е) и Московский физико-технический институт (460-е), передаёт РИА Новости.

Напомним, мировой рейтинг News Best Global Universities составляется на основе 13 показателей, которые включают в себя количество научных публикаций, их цитируемость, научные конференции, международное сотрудничество, репутация самих вузов, а также академические исследования студентов.

Рейтинг публикуется ежегодно, начиная с 2014 года, охватывая 1250 университетов из 74 стран мира.