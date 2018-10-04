Компания Barry Callebaut приобретает российскую компанию ИНФОРУМ

Компания Barry Callebaut, мировой лидер по производству высококачественного шоколада и какао-продуктов, подписала договор о приобретении компании ИНФОРУМ, одного из крупнейших индустриальных производителей шоколада на российском рынке.

Эта стратегическая сделка позволит Barry Callebaut укрепить позиции на быстроразвивающемся российском рынке и увеличить производственные мощности в России. Компания также получит возможность развивать направления гурме, декораций и включений, а также укрепить свою позицию на рынках России, СНГ и других стран.

Компания ИНФОРУМ была образована в 1989 году. Компания начинала свой бизнес с продаж какао-продуктов. Годовая выручка компании за 2017 год составила около 5,1 млрд. рублей (86 млн. швейцарских франков/ 77 млн. евро). Компания владеет производственной площадкой в г. Касимов Рязанской области (285 км. к югу от Москвы) и насчитывает более 300 сотрудников, которые по завершении сделки перейдут в Barry Callebaut.

Barry Callebaut начинал свой бизнес в России с импорта промышленных и специальных видов шоколада в Россию с конца 1990-х годов, затем построили завод по производству шоколада в Чехове Московской области (60 км к югу от Москвы), который начал функционировать в 2007 году. Eще одно из подразделений Barry Callebaut в России - Академия шоколада (CHOCOLATE ACADEMY ™) образовательный тренинг-центр для профессионалов, использующих шоколад расположен в г. Москва. В настоящее время Barry Callebaut в России работает около 80 человек.

Приобретение компании ИНФОРУМ позволит Barry Callebaut значительно расширить свое присутствие и производственные мощности в России - стране, которая занимает второе место по объемам продаж шоколада в мире. По данным Euromonitor, в среднем в России потребление шоколада на душу населения составляет около 4,8 кг в год, причем темпы роста потребления шоколада в натуральном выражении значительно превышают мировые тенденции рынка шоколадных кондитерских изделий, согласно исследованиям Nielsen1.

Сделка подлежит утверждению регулирующим органом и другим условиям закрытия. Завершение сделки ожидается до конца 2018 года. Стороны договорились не разглашать финансовые детали сделки.