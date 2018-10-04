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Москва, 04.10.2018

Украина готова была с боем прорваться через Керченский пролив

«Expert Online» 2018

Во время перехода кораблей ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» через Керченский пролив украинские моряки были готовы к боестолкновениям с российскими пограничниками.  Об этом сообщил капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, руководивший переходом судов в Азовское море.

«Боевые группы, пулеметы — всё заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте — чтобы россияне видели», – рассказал Коваленко.

Также военный сообщил, что они готовы были «смыть российских пограничников, в случае, если те полезут на борт».

Напомним, 23 сентября судно A500 «Донбасс» и морской буксир А830 «Корец» ВМС Украины, получив предварительное разрешение российской стороны,  а также в сопровождении кораблей береговой охраны погранслужбы ФСБ прошли под Крымским мостом.

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