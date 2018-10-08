Новый налог почти вменен

Выглядит очень прилично

Правительство поддержало депутатский пакет законопроектов о введении в РФ налога на профессиональный доход, пишет Finmarket. Самозанятым предлагается регистрироваться на выгодных условиях. Осталось уточнить, в какой бюджет им платить свои маленькие налоги, если регионы проживания и получения дохода не совпадают. Регионы, кстати, начнут вводить новый налог постепенно.

Законопроект о налогообложении самозанятых весь год активно обсуждался. В конце сентября он был внесен Госдуму группой депутатов во главе с главой бюджетного комитета Андреем Макаровым.

В частности, депутаты предлагают физическим лицам, которые получают доходы от профессиональной деятельности, но не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, получить налоговую ставку в размере 4% от дохода при реализации физическим лицам. Налог на уровне 6% будут устанавливаться в отношении доходов, полученных от реализации ИП и юридическим лицам. Платится налог ежемесячно.

Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. в месяц). Соответственно, НДФЛ с него не уплачивается.

Также самозанятые граждане не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ. Регистрацию физических лиц и ИП планируется проводить без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог». Общие затраты бюджета на реализацию законопроекта оцениваются в размере 2,26 млрд рублей.

Дело это государственное...

То, что малое предпринимательство нуждается в регулировании и покровительстве со стороны власти, это, конечно же, насущная необходимость, полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. И дело здесь в том, объясняет он, что малое предпринимательство может реализовывать несколько полезных для общества функций. Во-первых, это экономическая деятельность, то есть производство продукции необходимой людям. Как правило, это предметы потребления, конечные товары.

Вторая важная функция, продолжает эксперт, то, что люди самореализуются в малом предпринимательстве, они находят себя, применение своим способностям, своим талантам. И это очень важно, поскольку таким образом удовлетворятся личностные устремления людей. И наконец, можно сказать, что тем же самым решаются многие вопросы, связанные с преодолением или минимизацией безработицы. Потому что крупные или средние предприятие не всегда могут быть предоставлять рабочие места для всей работоспособной части населения.

Кроме того, малые предприятия могут играть очень важную роль в развитии тех же самых крупных и средних предприятий, обеспечивая выполнение каких-то конкретных заказов или выполнения каких-то конкретных функций, необходимых этим предприятиям, уверен Александр Щербаков.

...но, вероятно, не быстрое

Несмотря на то что условия для ведения бизнеса в России стали лучше, доля теневой экономики не сократилась, напоминает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. По подсчетам Всемирного банка, она остается на уровне 40% уже на протяжении 7 лет. Это обеспечивает нам недобор налогов на 3 трлн рублей в бюджет государства и стабильное четвертое место в рейтинге крупнейших теневых экономик мира — после Украины, Нигерии и Азербайджана.

Получается, делает вывод эксперт, когда мы упрощаем условия регистрации, снижаем административные и бюрократические барьеры это никак не влияет на решение бизнеса выйти из тени. При этом главными стимулами для выхода самозанятого остаются возможность пользоваться мерами господдержки и работа с банками, ведь в случае подозрительных операций кредитные организации могут и заблокировать счета. Данная инициатива может оказаться успешной, поскольку подразумеваемый единый платеж влечет минимум бюрократических издержек. С другой стороны, объем этой отчетности мы увидим только на практике, поэтому тот факт, что закон будет сначала апробирован в нескольких регионах, позволит определить его пробелы, прежде чем распространять в масштабах всей страны.

С точки зрения государства, необходимо получить информацию от граждан, что они являются самозанятыми, отмечает генеральный директор финансовой компании "Мани Фанни" Александр Шустов, а дальше ведь можно менять правила игры как угодно и когда угодно, закон не является раз и навсегда установленной константой. С точки зрения самозанятых и их интересов, они, наверное, хотели бы как можно дольше оставаться в тени, потому что, выйдя из нее один раз, они больше никогда не смогут претендовать на скрытность своей деятельности.

Как считает Александр Шустов, перелом в этом мировоззрении, «работать и не платить никаких налогов», произойдет постепенно, со сменой поколений, то есть в течение примерно 35 лет. Предыдущее поколение будет постепенно уходить, а новое будет сразу начинать работать «в белую», и постепенно белый малый и средний бизнес начнет занимать доминирующее положение на всех рынках, не платить налоги станет не модным, неудобным, неприличным — именно так формируется новый общественный договор. Впрочем, очень важно не переборщить с фискальным бременем, считает он, поэтому и предлагают такую низкую ставку налога: 4% или 6%. Он, однако, видит перспективу ее роста до 13%.