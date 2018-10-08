В ПАСЕ разослали странам ЕС закрытый документ о незаконности санкций против РФ

В последние дни сентября депутаты ПАСЕ и правительства всех стран-членов получили из секретариата Совета Европы документ со статусом "не для распространения", подготовленный по просьбе генерального секретаря Турбьерна Ягланда. В описании документа юридический советник СЕ, немец Йорг Полякевич доказывает, что механизм санкций должен быть отменен, поскольку противоречит духу Устава СЕ. Об этом сообщает Европейская правда.

По его мнению, санкции, наложенные ПАСЕ без консультаций с Комитетом министров (то есть со странами-членами), нарушают баланс власти в Совете Европы. К тому же российских депутатов нельзя наказывать за правительственную политику, отмечает ы документе.

"Процедура обжалования полномочий не должна использоваться для того, чтобы подвергать санкциям парламентские делегации из-за действий их правительств", - говорится в документе.

Также проблемой является то, что Россия, попав под санкции, лишается права участвовать в выборах генсека и других руководителей организации.

Ранее глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев сообщил, что Германия выступает за возвращение России в организацию. Он рассказал, что три дня находился с визитом в Берлине, где провел несколько встреч с коллегами из бундестага, в частности с председателями комитетов по вопросам ЕС и по правам человека, руководителями делегации в ПАСЕ от ХДС и социал-демократов.

"Немцы считают, что Россию надо возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть все сложно, но не безнадежно", — приводят слова Арьева РИА Новости..

В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работать в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.

Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.В марте в ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на девять процентов заморозить бюджет организации, дефицит составил полтора миллиона евро.

В апреле генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов против России могут ввести санкции. Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Летом российская сторона сообщила, что не собирается возобновлять выплаты.

На прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России назревает желание выйти из организации.