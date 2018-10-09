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Москва, 09.10.2018

Деньги утекают из России

«Expert Online» 2018

В третьем квартале 2018 года чистый отток капитала из нашей страны вырос почти в 50 раз по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Согласно информации Банка России, в период с июля по сентябрь этого года чистый отток капитала с территории РФ составил 19,2 млрд долл. США.

В третьем квартале прошлого года отток капитала из нашей страны составил всего 0,4 млрд долл. США, передаёт РИА Новости.

При этом сам регулятор поясняется, что данная динамика связана с операциями по сокращению внешних обязательств и размещению активов за рубежом.

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