Деньги утекают из России

В третьем квартале 2018 года чистый отток капитала из нашей страны вырос почти в 50 раз по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Согласно информации Банка России, в период с июля по сентябрь этого года чистый отток капитала с территории РФ составил 19,2 млрд долл. США.

В третьем квартале прошлого года отток капитала из нашей страны составил всего 0,4 млрд долл. США, передаёт РИА Новости.

При этом сам регулятор поясняется, что данная динамика связана с операциями по сокращению внешних обязательств и размещению активов за рубежом.