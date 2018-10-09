Исследование Visa: российские миллениалы предпочитают безналичные способы оплаты за их удобство и выгоду

Visa являясь глобальной платежной системой, обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в 200 странах и территориях к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей.

В 2017 году по заказу Visa исследовательской компанией Gfk было проведено исследование среди потребительской аудитории мужчин и женщин в возрасте 24-35 лет называемых поколением миллениалов. Исследование проводилось в городах миллиониках .

Что интересного удалось узнать о поведении аудитории, которая скоро станет драйвером потребления в мировой экономике.

В вопросах управления финансами российские миллениалы предпочитают жить сегодняшним днем, однако отличаются взвешенностью и практичностью решений.

Российские миллениалы в целом чувствуют себя довольно неуверенно в вопросах, связанных с пониманием тенденций финансового рынка и стратегий инвестирования. Гораздо комфортнее для опрошенных рассуждать на тему управления личными финансами и использование банковских продуктов.

Так, подавляющее большинство миллениалов в России (89%) планируют свой бюджет, однако на регулярной основе этим занимается лишь каждый второй из опрошенных(55%), а почти треть (34%) распределяют свои траты от случая к случаю.

Большая часть ежемесячных расходов – почти треть (29%) – приходится на продукты питания. Примерно равные доли бюджета тратятся на непродуктовые товары (12%) и коммунальные услуги, в том числе госпошлины и штрафы (9%). У респондентов-мужчин выше, чем у женщин доля расходов на автомобиль и транспорт – 8% против 7%, соответственно. При планировании бюджета молодые миллениалы расходуют больше средств на развлечения, посещение ресторанов и кафе чем более зрелые представители поколения (7,9% против 5,9%, соответственно), в то время как последние скорее готовы вкладывать средства в обучение – как для себя, так и для членов семьи, в первую очередь, детей (3,6% против 2,7% у молодых миллениалов).

Не забывают миллениалы и о сбережениях: в копилку отправляется примерно 8% средств из бюджета. Большинство респондентов (59%) предпочитают хранить средства в банке, в основном на депозитном счету в рублях. Вклады в валюте, напротив, не особенно популярны – их отмечают лишь 5% респондентов, причем в основном это свойственно мужчинам. А вот молодые миллениалы (44%) предпочитают хранить свободные средства непосредственно на карте, чтобы всегда иметь к ним доступ.

Любопытно отношение миллениалов к старости. Половина молодых респондентов (24-29 лет) чаще живут сегодняшним днём (52%). О пенсионном возрасте задумывается лишь 38% опрошенных, причем большинство из них – зрелые миллениалы. Роль государства в будущей пенсии оценивается низко. Большинство тех, кто задумывается о старости, планируют перевести или уже перевели накопительную часть пенсии в НПФ (65%). На проценты от вкладов/депозитов рассчитывают треть миллениалов (30%), каждый четвёртый (24%) – на получение прибыли от сдачи недвижимости.

Отношение к финансовой системе, банковским продуктам и услугам

Финансовая грамотность миллениалов выражается во внимательном, подчас требовательном отношении к банкам. Предпочтение они отдают продвинутым финансовым организациям, которые не только заботятся о своих клиентах, но и предлагают удобный функционал. И все же в отношениях с банками опрошенные придерживаются формулы «доверяй, но проверяй». К примеру, прежде чем подписать договор подавляющее большинство респондентов (77%) подробно его изучают, не забывая про мелкий шрифт. Зрелые миллениалы (63%) считают, что банковские сотрудники должны и сами проявлять внимательность и заинтересованность в своей работе и общении с клиентами – в противном случае они скорее пойдут в другой банк.

Как показало исследование, все миллениалы (100%), живущие в мегаполисах, пользуются различными банковскими продуктами и услугами. Чаще всего это дебетовая зарплатная банковская карта (79%), дебетовая не зарплатная карта (73%), денежные переводы с карты на карту (67%). Кредитная карта есть у 43% респондентов. В среднем на каждого опрошенного приходится по три банковские карты. При этом практически все участники исследования (99%) используют безналичные способы оплаты. Главными преимуществами платежных карт миллениалы считают различные программы лояльности (66%), возможность бесконтактной оплаты (51%) и кэшбек (49%).

Екатерина Петелина, генеральный директор Visa: «Как показывает исследование, рынок прошел своего рода «точку невозврата», когда потребитель освоил цифровые технологии и уже не представляет без них свою повседневную жизнь. Для нас это означает одно – электронные платежи будут расти».