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Москва, 09.10.2018

Кокорин и Мамаев задержаны полицией

«Expert Online» 2018

Известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые подозреваются в двух избиениях с нанесением побоев, задержаны московской полицией.

В эти минуты они находятся в УВД по ЦАО российской столицы, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в отношении футболистов «Зенита» и ФК «Краснодар» возбуждены уголовные дела. Напомним, накануне утром они избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» (разработчик президентского лимузина Aurus) Сергей Гайсина.

При этом на Пака Кокорин набросился за то, что футболиста попросили не шуметь в ресторане. Разбушевавшийся форвард «Зенита» избил чиновника, ударив его несколько раз стулом по голове.

За несколько часов до этого Мамаев и Кокорин при поддержке своих друзей жестоко избили гражданина Белоруссии Виталия Соловчука – водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, перелом костей носа и ушиб мягких тканей лица.

Между тем Российская премьер-лига (РПЛ) выпустила заявление, в которой выражается возмущение и решительно осуждается хулиганское поведение Кокорина и Мамаева.

«Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!», – говорится в заявлении РПЛ.

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