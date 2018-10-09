МВФ похвалил Россию за реформы

Международный валютный фонд повысил прогноз роста российского ВВП в 2019 году. Там почти в восторге от сокращения числа российских банков и «реализации запланированных реформ»

Те же и дедолларизация

Международный валютный фонд опубликовал регулярный аналитический доклад о перспективах мировой экономики World Economic Outlook, повысив прогноз по темпам экономического роста в РФ на 2019 год. Там ожидают, что темпы роста ВВП России в 2019 году составят 1,8% против 1,5% по июльскому прогнозу — благодаря ценам на нефть и повышению внутреннего спроса. Но прогноз роста экономики страны на 2018 год остался прежним — 1,7%.

Общая точка зрения МВФ на российскую финансовую сферу, можно сказать, радужная. «В России в последние годы был достигнут значительный прогресс в поддержании финансовой стабильности. Он включает закрытие слабых банков, реализацию запланированных реформ, принятие мер по сокращению зависимости от доллара и увеличение рисков по необеспеченным потребительским и ипотечным займам», — говорится в отчете.

Интересно, что дедолларизация еще даже не успела толком начаться, но и ее уже хвалят. Есть в документе и слова о желательности дальнейших «улучшений» в банковской системе. РБК сравнивает прогноз МВФ с Центробанковским базовым макроэкономическим сценарием и отмечает, что последний, напротив, снижал свои ожидания. Правда — в том же коридоре и, наверное, просто еще не успел подкорректировать. А в 2020–2021 годах ЦБ РФ ожидает более быстрого роста — на 1,8–2,3%, и что примечательно, в его прогнозе он «будет обеспечиваться преимущественно повышением производственного потенциала российской экономики».

Рост промпроизводства РФ в годовом выражении с января колеблется в диапазоне 2,2-3,9%, напоминает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. В добывающих отраслях ситуация также обнадеживающая. По мнению аналитика, динамика ВВП по итогам года, вероятнее всего, будет в диапазоне 1,9-2,2%. А в 2019 году есть опасность замедления экономического роста, в том числе из-за изменений в пенсионной и налоговой системе, а так же из-за снижения темпов роста цены на нефть.

Нефть тормознет

За год цена на нефть выросла примерно на 30% в долларовом выражении, и маловероятно, что за следующие 12 месяцев она вырастет еще на 30%, объясняет Георгий Ващенко. В то же время резкие колебания рубля, рост цены на топливо на внутреннем рынке, повышения налогов разгоняют инфляцию и инфляционные ожидания, а это, в свою очередь, приведет к замедлению роста в обрабатывающих отраслях, сфере услуг и розничной торговле. Поэтому консервативный сценарий, при котором экономика в 2019 году вырастет менее чем на 1,9%, полагает эксперт, сейчас стоит рассматривать как приоритетный.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает период 2019 - 2021 годов периодом высокой вероятности новых кризисных явлений в экономике России, потому что последнее время кризисы происходят с периодичностью 6-10 лет, и постепенно этот цикл сжимается, становясь все быстрее.

Финансовая стабильность в России, о которой говорит МВФ, действительно существует, но это стабильность экономики, в которой более 70% занимает государство, подчеркивает эксперт. Такая экономика может выдержать множество внутренних и внешних шоков, но когда превышен некий порог влияния внешнего шока, государственная экономика падает вся целиком, потому что ей не на кого опереться, нет разветвленной сети мелких частных банков, часть из которых банкротится, а часть продолжает существовать и адаптируется.

Полезных реформ, в отличие от МВФ, Дмитрий Жарский не видит, считая при этом, что они были бы очень нужны. Хорошо, что пробиваются хотя бы слабые инициативы вроде отмены валютного регулирования, заключает он.