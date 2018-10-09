Российские учёные разрабатывают лекарства от рака

Российские учёные из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН приступили к разработке нового уникального препарата для лечения рака.

Лекарство планируется создать на основе технологии, разработчики которой – американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё – в начале октября 2018 года стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Об этом представителям СМИ рассказал старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики Института Сергей Кулемзин.



По его словам, исследования Нобелевских лауреатов основываются на том, что человеческий организм, благодаря иммунной системе может самостоятельно уничтожать раковые клетки, передаёт РИА Новости.

При этом Кулемзин подчеркнул, что данный вид терапии пока не позволяет полностью побороть онкологическое заболевание. Однако, как считает он, иммунная система человека всё-таки очень сильна.

Поэтому, когда она готова уничтожать раковые клетки, можно добиться очень хороших результатов. Для этого в российском Институте плотно приступили к разработке средства иммунотерапии рака. При этом работа ведётся в направлении не checkpoint-ингибиторов, а клеточных средств иммунотерапии.

Кулемзин пояснил, что речь идёт о CAR-T-клетках, где CAR — гибридный белок, избирательно связывающийся с антигенами, активирующими T-клетки, а T-клетки — часть иммунной системы.

По мнению отечественных учёных, CAR-T-клетки являются второй стороной иммунотерапии рака.

«Они работают в паре с checkpoint-ингибиторами, когда раковая опухоль не мутировала, не воспринимается иммунной системой как нечто чужеродное, а значит, клетки в любом случае не уничтожают её», – резюмировал научный сотрудник лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН, добавив, что проверка эффективности таких клеток уже перешла в стадию испытаний на животных.