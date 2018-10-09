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Москва, 09.10.2018

В городе Орёл троллейбус въехал в толпу пешеходов: есть погибшие

«Expert Online» 2018

В городе Орёл на пешеходном переходе троллейбус въехал в толпу людей.

По данным местных СМИ, ДТП произошло днём 9 октября в районе остановки «Дворец спорта».

Согласно предварительной информации, в результате случившегося погибли 3 человека. Кроме того, есть пострадавшие. В частности, известно, что молодая девушка получила травмы различной степени тяжести. В настоящее время она находится в карете «Скорой помощи».

Также сообщается, что ещё два человека остаются под троллейбусом. Состояние их здоровья не уточняется, передаёт РИА Новости.

Подробности произошедшего также пока не называются. Известно лишь, что на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, следователи и медики.

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