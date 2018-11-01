Аренда экскаватора: колесный или гусеничный?

Сегодня услуги по аренде строительной техники открывают массу возможностей перед заказчиками.

Арендодатели предлагают широкий ассортимент оборудования абсолютно для любых целей, например аренду колесного экскаватора в Москве. Их автопарки наполнены машинами, каждая из которых имеет свою уникальную «изюминку». Однако сейчас речь пойдет об экскаваторах…

Какой экскаватор выбрать?

Выбор подходящей техники напрямую зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Так, например, для проведения работ на рыхлом грунте оптимальным вариантом считается гусеничный экскаватор. Его технологические особенности не только помогут не погрязнуть в земле, но и легко справятся с любыми препятствиями.

Если же вам предстоит проведение работа на асфальтированной местности, рекомендуем воспользоваться колесным экскаватором. Он очень удобен в использовании и при этом его аренда обойдется гораздо выгоднее.

Особенности гусеничного экскаватора

Гусеницы спецтехники довольно широки, благодаря чему вес машины равномерно распределяется по большой площади. Иными словами, давление, оказываемое на грунт, сводится к минимуму. При движении гусеничная техника плотно прилегает к поверхности земли, что позволяет без труда преодолевать недоступные для колес преграды.

Но при всех плюсах есть у такой техники и один существенный недостаток. Заключается он в скорости, которую может развивать экскаватор. А она может достигать не более 10 км/ч. При работе на больших объектах, где требуется длительное нахождение машины на одном месте – это не существенно. Однако при перемещении техники с одной стройплощадки на другую, времени будет потрачено немало.

Особенности колесных агрегатов

В первую очередь хотелось бы отметить скорость передвижения колесных экскаваторов. А она ни много ни мало, а в пять раз выше, чем у их гусеничных собратьев. Вот только сочетание большого веса агрегата и неравномерность распределения нагрузки делает его использование на рыхлых грунтах абсолютно не рентабельным.

Исправить сложившуюся ситуацию не помогает даже полный привод машины. Да и плюс ко всему колесная база в отличие от гусениц особой устойчивостью не отличается. Из-за чего использовать колесный экскаватор на поверхности, имеющей сильный наклон или в других сложных условиях не представляется возможным. Но зато на плотном грунте, где необходима маневренность машины при работе, такая техника незаменима.

Итак, выбирая подходящий экскаватор необходимо учитывать следующие моменты: