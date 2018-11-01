Ким набивается в гости

Пхеньян решил бороться с санкциями, которые душат северокорейскую экономику, дипломатическими средствами. Ким Чен Ын намерен провести серию встреч на высшем уровне с лидерами иностранных государств. При помощи активной внешней политики КНДР рассчитывает прорвать изоляцию и ослабить санкции.

Пхеньян решил бороться с санкциями, которые душат северокорейскую экономику, дипломатическими средствами. Ким Чен Ын намерен провести серию встреч на высшем уровне с лидерами иностранных государств. При помощи активной внешней политики КНДР рассчитывает прорвать изоляцию и ослабить санкции.

Ким Чен Ын проводит активную внешнюю политику – одновременно с укреплением отношений с Южной Кореей, Россией и Китаем он также энергично жалуется на жесткие санкции и говорит, что они мешают корейцам развивать нормальную экономику.

О большом дипломатическом блицкриге, который запланировал Ким Чен Ын, рассказал в южнокорейском парламенте президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время обсуждения бюджета на 2019 год. Конечно, когда речь идет о Пхеньяне, подчеркнул Мун, ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов, но все же с высокой степенью вероятности можно предположить, что скоро Ким посетит Москву, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным, и Сеул, а в Пхеньян должен приехать Председатель КНР Си Цзиньпин. Вероятна встреча между северокорейским лидером и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Возможен приезд в столицу КНДР с официальным визитом и папы Франциска. По крайней мере, приглашение из Пхеньяна в Ватикан отправлено.

Вполне вероятна и вторая встреча Кима с Дональдом Трампом. О высокой вероятности ее говорили как сам Трамп, так и глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео. Президент Трамп после саммита в Сингапуре перестал называть Северную Корею «ядерной угрозой», а Кима - человеком-ракетой.

План встреч и переговоров Ким Чен Ына с иностранными лидерами – вполне обычный для главы любого государства. Но в данном случае необходимо помнить, что речь идет о Северной Корее, которая уже много десятилетий считается самым «закрытым» государством планеты. Следует помнить, что даже официальная северокорейская философия-программа действий строится на изоляции и полном самообеспечении северных корейцев всем необходимым собственными силами.

Изоляцию Северной Кореи пробила июньская встреча между Кимом и Дональдом Трампом в Сингапуре, к слову, первая в истории двух стран. Ким воспользовался переговорами с американским президентом и попытался ослабить санкции.

Главным помощником северокорейского лидера в деле прорыва изоляции и ослабления санкций является президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который много делает для укрепления сотрудничества между двумя Кореями. С сегодняшнего числа, кстати, стороны объявили о прекращении каких бы то ни было враждебных действий в отношении друг друга и о создании «мирных зон» в районе границы. Военное соглашение стало частью договора о нормализации отношений между КНДР и РК, подписанного лидерами двух государств на Корейском полуострове в сентябре.

Трудно сказать, как будут развиваться события дальше, но сейчас явно просматривается искренность во всех действиях мирного характера с обеих сторон: как Пхеньяна, так и Сеула. Северяне и южане договорились, например, впредь проводить учения и стрельбы на удаленных от Демилитаризованной зоны полигонах.