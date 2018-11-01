Лавров озвучил условие выхода России из Совета Европы

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – заявил, что наша страна хочет остаться в Совете Европы.

Об этом рассказал журналистам Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. По его словам, в ходе телефонной беседы с генеральным секретарём организации Турбъерном Ягландом глава МИД РФ заверил о желании России остаться в Совете Европы, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Лавров всё-таки озвучил условия выхода РФ из организации – это произойдёт только в том случае, если другие страны-члены предпримут меры по ее исключению.

Ранее сообщалось, что Сербия выступила за возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которого она была лишена в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав РФ.