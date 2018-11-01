Медведев подписал постановление о контрсанкциях против Украины

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – подписал постановление об ответных мерах на санкции Украины.

Согласно документу, ограничения коснутся 322 граждан и 68 компаний «незалежной». У попавших под ограничения РФ физических и юридических лиц замораживаются денежные средства, ценные бумаги, замораживаются все документы на имущество, которым они владеют в России. Кроме того, им запрещено выводить свои капитала из нашей страны, передаёт РИА Новости.

Уже известно, что под санкции попали судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, бизнесмены, а также ближайшее окружение Петра Порошекно.

Как отмечается в постановлении, эти шаги направлены на противодействие недружественным действиям в отношении граждан РФ и юридических лиц со стороны Украины.

Напомним, 22 октября глава российского государства Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение определённых экономических мер против Украины.

При этом подчёркивалось, что наша страна отменит эти санкции, если «незалежная» прекратит действие своих ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских компаний.