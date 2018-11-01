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Москва, 01.11.2018

По мнению «Союза вкладчиков» банкротство банка «Югра» было проведено с многочисленными нарушениями законодательства.

«Expert Online» 2018

В открытый доступ выложены ряд приказов временной администрации «Югры», касающиеся переоценки активов банка. Эти приказы касаются переоценки акций, находившихся в собственности банка, резервов по форвардным контрактам, стоимости 29 объектов недвижимости и формирования резервов на потери по кредитам 18 юрлиц.

Каждый документ сопровождается комментарием, содержащим юридические аргументы банка и оценку занижения капитала вследствие решений временной администрации.

Так, по мнению «Союза вкладчиков», с помощью приказов временной администрации, датируемых июлем 2017 года, было вызвано необоснованное снижения капитала  «Югры» сначала на 14,3 млрд  рублей, затем еще на 13,1 млрд (Приказы «Об отражении в бухгалтерском учете стоимости долевых ценных бумаг», «Об отражении в бухгалтерском учете резервов по ПФИ»). Из-за распоряжения «Об отражении на счетах бухгалтерского учета справедливой стоимости объектов недвижимости»банк утратил еще 10,5 млрд.  К примеру, в первом приказе не была учтена оценка ценных бумаг, проведенная независимыми экспертами. Во втором приказе временная администрация обошла вниманием порядок формирования резервов на возможные потери. В то же время, в распоряжении, касающемся объектов недвижимости, по мнению «Союза вкладчиков», временная администрация проигнорировала независимую оценку стоимости зданий. 

Ранее в октябре Союз вкладчиков опубликовал документы, в подтверждение финансовой устойчивости банка «Югра»накануне ввода временной администрации.

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