По мнению «Союза вкладчиков» банкротство банка «Югра» было проведено с многочисленными нарушениями законодательства.

Так, по мнению «Союза вкладчиков», с помощью приказов временной администрации, датируемых июлем 2017 года, было вызвано необоснованное снижения капитала «Югры» сначала на 14,3 млрд рублей, затем еще на 13,1 млрд (Приказы «Об отражении в бухгалтерском учете стоимости долевых ценных бумаг», «Об отражении в бухгалтерском учете резервов по ПФИ»). Из-за распоряжения «Об отражении на счетах бухгалтерского учета справедливой стоимости объектов недвижимости»банк утратил еще 10,5 млрд. К примеру, в первом приказе не была учтена оценка ценных бумаг, проведенная независимыми экспертами. Во втором приказе временная администрация обошла вниманием порядок формирования резервов на возможные потери. В то же время, в распоряжении, касающемся объектов недвижимости, по мнению «Союза вкладчиков», временная администрация проигнорировала независимую оценку стоимости зданий.