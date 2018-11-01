Портативные акустические системы LG XBOOM Go серии PK: высококачественный звук, стиль и мобильность

Компания LG Electronics (LG) представляет на российском рынке новые портативные акустические системы LG XBOOM Go серии PK – LG PK7, LG PK5, LG PK3.

LG XBOOM Go серии PK — точное воспроизведение и глубокие басы





Новые портативные акустические системы LG XBOOM Go серии PK отличает качество звука и бескомпромиссная совместимость. К каждой портативной колонке подключаются 2 устройства Bluetooth одновременно, чтобы вы и ваш друг могли по очереди выбирать музыку.

Новые модели созданы в партнерстве LG с Meridian Audio, что означает превосходный звук более высокой четкости как дома, так и на улице.

Также специальные звуковые режимы отвечают за более качественное воспроизведение музыки: режим Clear Vocal позволяет прослушивать четкие и выразительные вокальные партии без искажений даже на самой высокой громкости, а режим Enhanced Bass обеспечивает более глубокий и насыщенный бас.

Двойные пассивные излучатели работают как миниатюрные сабвуферы, которые обеспечивают впечатляющий бас и создают мощный заряд энергии на вечеринке. Включайте трек с глубоким басом и приготовьтесь к пульсирующему потоку энергии и страсти. Двойные высокочастотные динамики придают дополнительную четкость звуку, что обеспечивает точность и естественность звукопередачи музыкальных инструментов и вокала.

Портативные динамики оснащен встроенной технологией aptX HD, которая позволяет воспроизводить музыку в качестве, превышающем параметры CD, непосредственно с вашего телефона. Наслаждайтесь всеми возможностями стриминговых сервисов, воспроизводя звуковые файлы высокой четкости без типичного для Bluetooth сжатия.

Портативные динамики LG PK7 и LG PK5 оснащены системой защиты от атмосферных воздействий и защитой от брызг (IPX5), что позволяет использовать их возле бассейна или рядом с оросительными устройствами. Благодаря степени водозащиты IPX7 в LG PK3 вы будете спокойны за свой динамик, даже если вокруг вас вода. Вы можете использовать свой динамик у раковины или ванны, а если он упадет в воду, просто стряхните капли и продолжайте наслаждаться музыкой.

Портативные динамики LG PK7 и LG PK5 удобно носить и перемещать благодаря обеспечивающей устойчивость и защиту ручке X-Gri. Она позволяет легко перемещать и надежно устанавливать динамик в любом месте, поэтому теперь превосходное качество звучания доступно повсюду, где вы пожелаете.

Встроенный аккумулятор позволяет динамику LG PK7 воспроизводить аудио до 24 часов работы без подзарядки.