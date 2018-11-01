Россия может принять финал футбольной Лиги чемпионов

Россия выразила желание принять в 2021 году финал футбольной Лиги чемпионов.

Решающий матч главного клубного футбольного турнира Европы планируется провести в Санкт-Петербурге на одноимённой арене, передаёт «Р-Спорт».

При этом отмечается, что изъявление желания не является официальной заявкой. Она должна быть направлена в УЕФА до 15 февраля 2019 года.

Ранее нашей стране дважды предоставлялась честь принимать финалы еврокубков. Оба раза матчи проходили на московском стадионе «Лужники». В сезоне 1998-99 в российской столице прошёл финал Кубка УЕФА между итальянской «Пармой» и французским «Марселем», который завершился со счетом 3:0 в пользу итальянской команды.

В сезоне 2007/08 в «Лужниках» прошёл финал Лиги чемпионов между английскими «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти футболисты МЮ оказались сильнее своего оппонента.

Наша справка

Лига чемпионов УЕФА – самый престижный клубный футбольный турнир Старого Света. Проводится с сезона 1992/93. До этого турнир назывался Кубок европейский чемпионов и проводился с 1955 по до 1991 годы.