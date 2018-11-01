Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 01.11.2018

Россия может принять финал футбольной Лиги чемпионов

«Expert Online» 2018

Россия выразила желание принять в 2021 году финал футбольной Лиги чемпионов.

Решающий матч главного клубного футбольного турнира Европы планируется провести в Санкт-Петербурге на одноимённой арене, передаёт «Р-Спорт».

При этом отмечается, что изъявление желания не является официальной заявкой. Она должна быть направлена в УЕФА до 15 февраля 2019 года.

Ранее нашей стране дважды предоставлялась честь принимать финалы еврокубков. Оба раза матчи проходили на московском стадионе «Лужники». В сезоне 1998-99 в российской столице прошёл финал Кубка УЕФА между итальянской «Пармой» и французским «Марселем», который завершился со счетом 3:0 в пользу итальянской команды.

В сезоне 2007/08 в «Лужниках» прошёл финал Лиги чемпионов между английскими «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти футболисты МЮ оказались сильнее своего оппонента.

Наша справка

Лига чемпионов УЕФА – самый престижный клубный футбольный турнир Старого Света. Проводится с сезона 1992/93. До этого турнир назывался Кубок европейский чемпионов и проводился с 1955 по до 1991 годы.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу
    2. Курс доллара преодолел психологический уровень
      Курс доллара преодолел психологический уровень
    3. Курс доллара: у игроков сдали нервы
      Курс доллара: у игроков сдали нервы