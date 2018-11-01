Цены на бензин в России начали снижаться

После соглашения, которое накануне Кабмин подписал с представителями крупнейших нефтяных компаний о заморозке оптовых цен на нефтепродукты, цена на бензин на бирже пошли вниз.

В частности, стоимость бензина марки АИ-92 на международной товарно-сырьевой бирже Санкт-Петербурга снизилась до 48,234 тыс. руб. за тонну, подешевев сразу на 2,46%.

Ещё больше упал в цене бензин марки АИ-95, который подешевел на 4.47% - до 51,003 тыс. руб. Подешевело и дизельное топливо. Оно торгуется по 56,847 тыс. руб. за тонну, что на 2,99 % меньше чем это было накануне, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вечером 31 октября Кабмин РФ и нефтяные компании договорились о мерах сдерживания роста цен на бензин и другие виды топлива. Соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года.

Напомним, накануне глава правительства Дмитрий Медведев выдвинул нефтяникам ультиматум. Он предупредил, что если правительство и нефтяные компании не достигнут соглашения о стабилизации цен на топливо, то уже до конца этой недели им будет подписан документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.