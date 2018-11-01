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Москва, 01.11.2018

Volvo - в списке 50 гениальных компаний 2018 года.

«Expert Online» 2018

Авторитетное американское издание TIME провело в этом году первое исследование компаний-лидеров развития в своей индустрии и опубликовало список 50 гениальных компаний 2018 года. В исследовании приняли участие редакторы и корреспонденты издания по всему миру, которым было предложено назвать имена компаний, двигающих прогресс сегодня и определяющих развитие своей индустрии завтра.

Затем эксперты из редакции TIME оценивали кандидатов на звание «компании-гения» по ключевым критериям, включавшим оригинальность идей, влиятельность, успешность и амбициозность (originality, influence, success and ambition). 

В список попали 50 компаний совершенно разной величины – от гигантов Apple, DJI, Domino’s, Nike, Nintendo и Singapore Airlines до малоизвестных стартапов, в которых эксперты TIME увидели огромный потенциал. Примечательно, что из всех автомобильных компаний в список попала только Volvo Cars. Эксперты очень высоко оценили революционный подход автопроизводителя к вопросу владения автомобилем, которое постепенно уступает место вопросу пользования. Volvo Cars первой в автоиндустрии прочувствовала этот момент и среагировала на него, разработав абонентский сервис Care by Volvo. За фиксированную ежемесячную плату абонент Care by Volvo получает автомобиль с пакетом включённых в абонемент услуг: страховка, программа помощи на дороге, полное обслуживание автомобиля (заправка, чистка салона, мойка, техническое обслуживание).

С полным списком компаний-гениев современности можно ознакомиться по ссылке: http://time.com/collection/genius-companies-2018/

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