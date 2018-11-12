FT: Изоляция России в результате санкций невозможна

Число только американских санкций против России вплотную приблизилось к 70. Кроме Америки, свои антироссийские санкции объявляют Евросоюз и другие союзники Вашингтона. Они призваны изолировать Москву, но реальность показывает, что эта задача трудновыполнима или не выполнима вовсе.

По мнению Financial Times, одним из доказательств того, что санкции Вашингтона против России далеко не так эффективны, как надеются и утверждают в американской столице, является деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Несмотря на обширные санкции против российского ВПК «Рособоронэкспорт» в этом году уже продал оружия на рекордные 19 млрд долларов, что на четверть больше, чем за весь прошлый год, и заключил более 1100 контрактов на поставки российского оружия. Оно настолько эффективно, что за ним выстраиваются очереди.

В этом отношении показательный пример зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Турция и Индия несмотря на давление и угрозы Вашингтона подписали многомиллиардные контракты на их покупку, а Китай уже получил первые ракеты. Переговоры о приобретении С-400 «Триумф» сейчас ведут Саудовская Аравия, Катар и Ирак, кстати, все союзники США.

Очень близкие отношения с Китаем дают Москве не только доступ к международным финансам, но и новые возможности в торговле и дипломатии. Опять же несмотря на санкции России удалось укрепить и расширить отношения со многими странами Ближнего Востока, подчеркивает FT. При этом Москва воспользовалась очень невнятной и противоречивой политикой, которую Вашингтон проводит в регионе при Дональде Трампе.

Многое говорит о «мощном изоляционном эффекте» санкций и непрерывный поток иностранных лидеров, посещающих Кремль, а также инвестиции от европейских корпораций и не снижающийся спрос на российские газ и нефть, которых Россия продает Европе как никогда много.

Несмотря на американские санкции большинство крупных европейских стран не отказались от экономического сотрудничества с Россией, хотя и делают это тихо, стараясь не привлекать внимание. В связи с этим показательна позиция Берлина, с одной стороны, ярого сторонника антироссийских санкций, связанных с присоединением к Москве Крыма, а с другой, не менее ярого защитника крупного энергетического проекта «Северный поток 2».

Много схожих примеров, но уже на корпоративном уровне, омечает FT. Французская энергетическая компания Total, например, купила летом 10% акций 25-миллиардного российского проекта «Арктик СПГ 2», а в октябре открыла новый завод недалеко от Москвы.

Продолжают сотрудничество с Россией даже британские компании при том, что Лондон нередко относится к России даже хуже, чем заокеанский Старший брат. Британский энергетический гигант BP является одним из крупнейших иностранных инвесторов в России и владеет 19,75% «Роснефти». После введения первых санкций в 2014 году акционеры получили от своих акций в «Роснефти» 1,3 млрд долларов дивидендов.

На экономической конференции в Вероне в октябре заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал делегатов из России «миротворцами» и призвал итальянские компании настойчиво искать пути для обхода антироссийских санкций и расширения сотрудничества с российским бизнесом.

Согласны с точкой зрения, что антироссийские санкции по большому счету провалились, и западные дипломаты, работающие в Москве. Одни объясняют это тем, что санкции вводились медленно и что это позволило российской экономике к ним приспособиться. Другие считают, что во всем «виноват» рост цен на нефть и другое сырье в 2016 году, давший Москве достаточно средств для борьбы с санкциями. Есть и те, кто объясняет малую эффективность санкций, тем, что у стран, которые их вводят, слишком мало серьезных причин для вражды с Россией и слишком много опасений, что санкции нанесут едва ли не больший вред их собственным фирмам, а не российским.

Кстати, во многих странах бытует мнение, что, вводя санкции против России, Вашингтон делает только хуже себе самому, что он заставляет третьи страны отдаляться от Америки и, таким образом, изолируют ее, а не Россию.