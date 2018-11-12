Компания Hays проводит исследования гендерной диверсификации в России

Программа Diversity & Inclusion является одной из наиболее перспективных бизнес-стратегий, и компаниям не стоит её игнорировать.

В этом году в нем приняло участие: 1487 опрошенных (1126 сотрудников и 361 компания) из них женщин – 40%, мужчин - 60%.

В рамках предстоящих Форума и Премии «Woman Who Matters» мы выбрали наиболее интересные ответы, а также решили узнать мнение Анны Спириной, Директора по маркетингу рекрутинговой компании Hays.

Что мешает женщинам в продвижении по карьерной лестнице?

Стереотипы. Например, существование типичных мужских и женских профессий (64%). Перерывы в карьере в связи с декретным отпуском (57%). Предвзятое отношение к женщине-руководителю в обществе (41%). «Стеклянный потолок» – невидимый барьер, не позволяющий женщинам достигать высоких позиций в компаниях(40%). Женщине сложно совмещать успешную карьеру и семейную жизнь (38%). Отсутствие поддержки женщин со стороны окружающих в ее желании строить карьеру (29%). Женщины менее напористы в борьбе за должность (13%).

Анна Спирина: На сегодняшний день эта ситуация исправляется. Женщины стремятся строить карьеру, а компании активно помогают женщинам не «выпадать» из рабочего процесса, не забывать свои профессиональные навыки. Наиболее популярные инструменты по поддержке женщин работодателем: возможность удаленной работы во время декретного отпуска, корпоративные детские сады на территории офиса. Такое предложение выгодно обеим сторонам, ведь компаниям выгодно не терять ценных сотрудников, а самим женщинам – совмещать работу и семью; раньше такой возможности не было.

Появилось очень много инициатив, ассоциаций, мероприятий, например Форум «Woman Who Matters», посвященных популяризации образа деловой женщины. Если говорить о квотах в компаниях, на мой взгляд, это насильственные меры, которые не приносят должного результата.

Что сегодня происходит в политике D&I в России?

Большинство опрошенных работодателей не проводят подобную политику в России (52%), причем многие никогда о ней не слышали. Треть опрошенных считают, что политика D&I не актуальна для российского рынка как в настоящий момент, так и в будущем. Все не так плохо. В России можно встретить значительное количество компаний (48%), реализующих политику D&I. Большинство из них – международные. Основным этапом, на котором учитывается политика D&I, является процедура отбора кандидатов. Работодатели составляют описание вакансии таким образом, чтобы исключить предвзятость и дискриминацию. Работодатели (18%) устанавливают критерии при отборе кандидатов не только для внутренних специалистов, но и для рекрутинговых компаний. В России, в 18 % компаний политика D&I является формальностью, и никак не контролируется KPI. Согласно мнению респондентов, политика D&I в России необходима для предоставления равных условий карьерного роста следующим группам сотрудников: различных религий (68%) и национальностей (45%), старше 50 лет (67%), с ограниченными возможностями (58%), другой сексуальной ориентации (39%).

Анна Спирина: Проведенное исследование доказало, что российский рынок труда не готов фокусироваться на этой проблеме и вводить ее в бизнес-стратегию, но уже делает первые шаги!

Я хочу отметить, что женщинам в России особо никто не мешал активно работать. Даже в советские времена были женщины-руководители, открывались ясли и детские сады, чтобы женщины раньше выходили на работу, пропагандировалось кормление по часам. Политика D&I сформировалась на Западе, и на российский рынок её ввели международные компании; она касается не только женщин, но и других групп работников. Политика - это аккумулированные знания и международные практики, которые сегодня можно адаптировать под наши реалии и использовать на благо сотрудников и бизнеса.