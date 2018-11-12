«Потоки» поставлены на поток

19 ноября официально финиширует строительство подводной части «Турецкого потока», идущей по дну Черного моря. На церемонию в Турцию по этому значительному поводу приедет Владимир Путин. В отличие от «Северного потока — 2», строительство южного газового маршрута на сей раз не сопровождалось серьезным противодействием внешних игроков. Однако, возможно, что основные трудности еще впереди.

Как заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Эрдоганом примут участие церемонии окончания строительства подводной части газопровода «Турецкий поток». Церемония состоится 19 ноября в Стамбуле.

Газопровод «Турецкий поток» разработан вместо проекта «Южный поток», строительство которого заблокировала Болгария. Две нитки трубопровода тянутся по дну Черного моря до Турции, а затем, пройдя по ее территории, продолжатся до границ Греции. Запуск всего комплекса произойдет в 2020 году. В середине января ожидается подписание плана строительства второй ветки «Турецкого потока» с Сербией через территорию страны, сообщили «Известия».

И все же, напоминает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, «Турецкий поток» до Турции в техническом плане пока еще не вполне готов. Для России скорее в политическом плане, и в плане позиционирования скорости, с какой компания «Газпром» может прокладывать одну из веток «потока» было важно закончить подводную часть до конца 2018 года, что, собственно, и сделано вовремя. Сама же первая ветка «Турецкого потока» мощностью 15,75 млрд куб м в год в полном объеме может заработать ровно через год к концу 2019 года.

В отличие от «Северного потока — 2», трубопровод из России в Турции не вызвал серьезных возражений. Несколько ярких высказываний некоторых лидеров ЕС или президента США не в счет, отмечает Алексей Антонов. А вот за вторую нитку потока, которая призвана стать фактической заменой неудавшегося «Южного потока», пока еще просто серьезно никто не брался, считает он.

Вопрос о ее строительстве и дальнейшем пути – поскольку пока еще не ясно, пойдет ли она через Болгарию, Сербию, Венгрию и до Австрии, или повернет в сторону южной Европы с выходом из моря через Грецию до южной Италии, по-прежнему полностью не решен, указывает аналитик. Она находится на уровне переговоров, хотя, разумеется, в «Газпроме» надеются на самый выгодный вариант. Пока из актуальной информации известно, что наиболее привлекательным вариантом маршрута стороны видят путь через Болгарию до Венгрии. Сейчас на политическом уровне представители этих стран озвучили свою готовность идти дальше, но неизвестно, как будут развиваться эти переговоры в самом ближайшем будущем.

Как считает Алексей Антонов, если в них вмешаются более влиятельные лидеры ЕС, не без помощи США, то судьба второй нитки «Турецкого потока» может оказаться в подвешенном состоянии. С одной стороны, страны Восточной Европы действительно нуждаются в доступных энергоресурсах, и вариант «Турецкого потока» им выгоден с большинства позиций. С другой – это привлекательный рынок для поставок американского СПГ, хотя и не дотягивает ни по покупательной способности, ни по инфраструктурным возможностям: страны Восточной Европы не так богаты, чтобы платить за дорогой СПГ и строить терминалы по регазификации.

Завершенность проекта Турецкий поток составляет порядка 80-90%, оценивает, в свою очередь, Мария Сальникова, ведущий аналитик компании «Эксперт плюс». По ее словам, Сальниковой, открытие проекта главой страны можно расценивать как политическую демонстрацию завершенности хотя бы части задуманного.

Дела и с «Турецким потоком» шли не безоблачно, говорит она, напоминая, что его изначально запланированная мощность была впоследствии, в ходе переговоров с турецкой стороной, уменьшена на 30 с небольшим млрд куб. м газа, соответственно уменьшилось и количество ниток. «Турецкий» и «Северный поток — 2» строятся одновременно, отмечает она, и это выглядит как диверсификация риска на случай политических сложностей, таких как новые палки в колеса от США.