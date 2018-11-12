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Москва, 12.11.2018

В Белом доме рассказали, о чем беседовали Трамп с Путиным

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путина и его американский коллега Дональд Трамп в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны провел продуктивную дискуссию, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

«У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение на протяжении двухчасового обеда», — сказала она.

Лидеры обсудили ядерный договор, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, торговлю, санкции, ситуацию в Сирии, Саудовской Аравии, Афганистане, Китае и Северной Корее.

Ранее продуктивность общения с Трампом, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами подтвердил российский лидер Владимир Путин.

Напомним, 11 ноября, в Париже прошло празднование столетия окончания Первой мировой войны в Париже. После утреннего сбора в резиденции французского президента — Елисейском дворце — мировые лидеры направились к Триумфальной арке, где состоялась торжественная церемония, на которой с речью выступил Макрон.

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